Æü¸þÆç¤ÇÃÏ¿Ì ¼¯»ùÅç»Ô¤Ê¤É¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ£² ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
9Æü¸áÁ°4»þ23Ê¬¤´¤íºÇÂç¿ÌÅÙ£³¤òµÜºê¸©¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¿Ì¸»¤ÏÆü¸þÆç¤Ç¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó20¥¥í¥áー¥È¥ë¡£ ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¡¢¿ÌÅÙ£²¤¬¼¯»ùÅç»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢°Ëº´»Ô¡¢°¨ÎÉ»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢¼¯²°»Ô¡¢¿â¿å»Ô¡¢Á¾±÷»Ô¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢ÂçºêÄ®¡¢Åì¶úÎÉÄ®¡¢¶Ó¹¾Ä®¡¢´ÎÉÕÄ®¡¢ ¿ÌÅÙ£±¤¬°¤µ×º¬»Ô¡¢»Ø½É»Ô¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¡¢Æî¶å½£»Ô¡¢Í¯¿åÄ®¡¢ÆîÂç¶ùÄ®¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¹ùÅç¡¢ ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡¦ ¡¦