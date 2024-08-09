¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¸µDeNA¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬¹û¤ì¤¿¡Ö¥×¥í¤Ç¤âÈÓ¤¬¿©¤¨¤ë¡×ÌÀË¡¦ÌÚÂ¼Î±°Î¡¡ÅìË®»þÂå¤Î´Øº¬¤Û¤¦¤Õ¤Ä
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè2Æü¡¦£±²óÀï¡¡ÌÀË4¡Ý8¾®¾¾ÂçÃ«¡Ê2024Ç¯8·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÚµÈÅÄ¹§»Ê¤ÎÌÜ¡Ûº£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î½ÓÂÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎÌÀË¤Î³°Ìî¼ê¡¦ÌÚÂ¼Î±°Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÌîµå¥»¥ó¥¹Æó½Å´Ý¤À¡£Â¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÈÓ¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¡£1ÊâÌÜ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬¤¤¤¤¡£¸ª¤ÏÉáÄÌ¤À¤¬¡¢1ÊâÌÜ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤Ë50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ9¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤«¤é¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤½¤¦¡£ÂåÁö¤Ë²Ã¤¨¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬1·³½Ð¾ì¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡2°ÂÂÇ¤·¤¿ÂÇ·â¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬³°²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£DeNA¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹»þÂå¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿´Øº¬Âçµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ïµð¿Í¡¦ÎëÌÚ¾°¹¤ËÂåÁö¤ÇÁö¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£ÊÔÀ®²ñµÄ¤Ç¡Ö¥¦¥Á¤âÁö¤ì¤ëÁª¼ê¤ò³Í¤ì¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇÅìË®¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î´Øº¬¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¥×¥í¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÂÇ·â¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¡£´Øº¬¤âÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Ï3ÈÖ¤âÂÇ¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀþ¤¬ºÙ¤¤¤±¤É¡Ö´Øº¬¶ÊÀþ¡×¤òÉÁ¤±¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£