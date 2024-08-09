¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å»ÃÄêÀ¯¸¢¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¥æ¥Ì¥¹»á¤¬ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤
³ØÀ¸¤é¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢¼óÁê¤¬¹ñ³°Æ¨Ë´¤·¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç8Æü¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥æ¥Ì¥¹»á¤¬»ÃÄêÀ¯¸¢¤òÎ¨¤¤¤ëºÇ¹â¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥æ¥Ì¥¹»á¤Ï¡¢ÉÏº¤ÁØ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥ß¥ó¶ä¹Ô¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢2006Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ì¥¹»á¤Ï8Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤ËÅþÃå¤·¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¤Î½¢Ç¤¼°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥æ¥Ì¥¹»á¤Ï½¢Ç¤¼°¤Ç¡Ö·ûË¡¤ò¼é¤ê¡¢¿¦Ì³¤òÀ¿¼Â¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤ÎºÎÍÑÆÃÊÌÏÈ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë³ØÀ¸¤é¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¡¢300¿Í°Ê¾å¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤ÆÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¡¢¼óÁê¤À¤Ã¤¿¥Ï¥·¥Ê»á¤Ï5Æü¡¢ÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥É¤ØÆ¨Ë´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ì¥¹»á¤¬Î¨¤¤¤ë»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ïº£¸å¡¢Áá´ü¤Ë¼£°Â¤ò²óÉü¤·¤ÆÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ì±¼çÅª¤ËÀ¯¸¢¤ò°Ü¾ù¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£