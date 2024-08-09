¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¡3ÆüÌÜ¡Û11R¤Ï»°±º±ÊÍý¡¡¤¹¤Ç¤ËÀä¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤Ç°ÂÂÙ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè38²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£
¡¡Àä¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤Î»°±º¤¬¥¤¥ó¤Ê¤éÏÃ¤ÏÁá¤¤¡£Â¤âÉáÄÌ°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÆ¨¤²¤Ï°ÂÂÙ¤À¡£2ÃåÁè¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Àá¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤µ¤¨¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀõÅÄ¡¢¾¾Èø¤ÎÁè¤¤¤È¤ß¤¿¡£ºÇ¸å¤Î°õ¤Ï¥³¡¼¥¹Íø¤Ç»ûÅÄ¡£Ä¹Åè¤Ï¾¾Èø¤Ë¿¤Ó¤é¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ°õ¤Ï²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã1¡ä»°±º±ÊÍý¡¡¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¡¤¹´¶¤¸¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Î¾å¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä»ûÅÄÀé·Ã¡¡Ä¾Àþ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ÐÂ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¥é¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã3¡äÀõÅÄÀé°¡´õ¡¡2¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡ã4¡äÄ¹ÅèËüµ¡¡»³ËÜÍüºÚÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¹Ô¤Â¤Ç¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã5¡ä¾¾Èø²Æ³¤¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤Ê¤é¤¤¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äÊ¿ÅÄ¤µ¤ä¤«¡¡2ÆüÌÜ¸åÈ¾¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Å¸³«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£