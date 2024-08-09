20ºÐÆ£ÇÈ¼ëÍý¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¡Èõ¸ýóÕ¡¢ºù°æ¤Ä¤°¤ß¤Ï¡Ö¶ä¡×°Ê¾å
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè14Æü¡Ê8Æü¡Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53¥¥íµé·è¾¡¤ÇÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬¾¡¤Á¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë57¥¥íµé¤ÎÈõ¸ýóÕ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È½÷»Ò57¥¥íµé¤Îºù°æ¤Ä¤°¤ß¡Ê°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¤ÏÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤ËÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÎÌµó¤²¤ÏÃË»Ò73¥¥íµé¤ÎµÜËÜ¾»Åµ¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¿¦¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ÂîµåÃÄÂÎ½÷»Ò¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ2°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤È½à·è¾¡¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¤ÏÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î6°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï47°Ì¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë