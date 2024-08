最後の夏フェス出演と発表されている<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>でのサザンオールスターズのステージが、全国300館以上の映画館で生中継される。「今回の出演をもって、サザンオールスターズ、“最後の夏フェス出演”とさせていただければと思っております。」というコメントと共に発表された、サザンオールスターズの<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>への出演情報。9月23日(月・振休)に同フェスの大トリとして出演する。サザンオールスターズの出演日に関して、規定の5万人のキャパシティを大幅に超えて数十万の申し込みがあり、当日のサザンオールスターズのライブステージを生中継するべく、ライブ・ビューイングを300館以上の映画館で実施。夏フェス史上過去最大規模のライブ・ビューイングとなる。

ライブ・ビューイング情報

<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング>

日時:2024年9月23日(月・振休) 17:45開演(予定) ※開場時間は映画館によって異なります。

会場:全国333館の映画館

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

チケット先行受付(抽選):8月16日(金)より順次受付スタート

SPOT映像 https://youtu.be/hTY-ni7cTYM

※当日は、サザンオールスターズのステージのみの中継となります。

※詳細はROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング 公式サイトをご確認ください。

https://liveviewing.jp/sas-rijfes/

ライブ・イベント情報

<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>

日程:2024年9月14日(土)・15日(日)/21日(土)・22日(日・祝)・23日(月・振休)

会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)

※出演日は9月23日(月・振休)となります。

※チケットに関する詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」公式サイトをご確認ください。

http://rijfes.jp

チケット先行受付は、8月16日(金)以降、サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向けの受付から順次スタートする。