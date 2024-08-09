ÅìµþÅÔ¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÅÝ»º¤¬Á°Ç¯Èæ2.5ÇÜ¡¡¡Ö½¾¶È°÷Âà¿¦¡×¤È¡Öµá¿ÍÆñ¡×¤¬Áý²Ã¡¡¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½
¿Í¼êÉÔÂ¤¬±Æ¶Á¤·¤ÆÅÝ»º¤¹¤ë´ë¶È¤¬Åìµþ¤ÇÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é7·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬±Æ¶Á¤·¤ÆÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È¤¬38·ï¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ä·úÀß¶È¤¬Â¿¤¯ÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡Ö½¾¶È°÷Âà¿¦¡×¤È¡Öµá¿ÍÆñ¡×¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¿ÍºàÎ®½Ð¤È¿Íºà³ÎÊÝ¤¬·Ð±Ä¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¼ê´ë¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÅÔÆâ¤Ç¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Î²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£