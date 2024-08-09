¡Ú¥´¥ë¥Õ½÷»ÒÂè2¥é¥¦¥ó¥É·ë²ÌÂ®Êó¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î3¥¢¥ó¥À¡¼6°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¡¡ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï7¥ª¡¼¥Ð¡¼47°Ì¥¿¥¤
¢¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥´¥ë¥Õ½÷»ÒÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡Ê8Æü¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¡¢»³²¼ÈþÌ´Í(23)¤Ï70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î141¤Ç6°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºûÀ¸Í¥²Ö(23)¤Ï74¤Ç7¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î47°Ì¥¿¥¤¡£
»³²¼ÈþÌ´Í:
¸åÈ¾¤Ë¥Ü¥®¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¤±¤É¡¢¾å¤¬¤ê¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡££±ÂÇ¤Ç¤â¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡£»Ä¤ê£²Æü´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
ºûÀ¸Í¥²Ö:
½éÆü¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂè£²ÂÇ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È£²Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£