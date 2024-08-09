¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬£¶°Ì¤ËÉâ¾å¡¡¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥´¥ë¥Õ½÷»Ò£²ÆüÌÜ¡Ê£¸Æü¡¢¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢£·°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê£²£³¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£³¥Ü¥®¡¼¤Î£·£°¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£¶°Ì¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡££²¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤ÈÁ°È¾£±¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢£±£°ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ü¥®¡¼¤È¤¹¤ë¤È¡¢£±£²ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤â¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ç¤¤º¡¢£³¥ª¥ó£²¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤¿£±¤ÄÍî¤È¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±£µÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢£±£·ÈÖ¥Ñ¡¼£³¤Ï£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ï£²ÂÇÌÜ¤ò¹ï¤ó¤Ç¾è¤»¤¿£´¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê£±ÂÇ¤Ç¤â¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤â¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¿É¸ýÉ¾²Á¤À¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢½éÆü¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÄ´»Ò¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï½éÆü¤Î£³£²¤«¤é£²£¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥â¥ë¥¬¥Ì¡¦¥á¥È¥í¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤È¤Î£µÂÇº¹¤Ï¡¢µÕÅ¾·÷Æâ¡£»Ä¤ë£²Æü´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ»³²¼¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Á°È¾£²Æü´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ÎÆü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡£´£¶°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï£²¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£´¤È´¬¤ÊÖ¤»¤º¡¢ÄÌ»»£·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£´£·°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£