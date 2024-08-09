Åìµþ¥á¥È¥í¤¬¿¦°÷Ìó1800¿Í¤ËºÇÂç86²¯±ß¤ÎÀ¶»»¶â»ÙÊ§¤¤¤Ø¡¡µÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´Ö½ä¤êÀ§Àµ´«¹ð
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤¬¿¦°÷¤ÎµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤ò½ä¤ê¡¢Ï«´ð½ð¤«¤éÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¿¦°÷1800¿Í¤Û¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç¤ÇÌó86²¯±ß¤ÎÀ¶»»¶â¤ò»ÙÊ§¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çñ¤ê¤¬¤±¤ÇÅ´Æ»ÀßÈ÷¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ·Ï¤ÎÊ£¿ôÌ¾¤Î¿¦°÷¤¬ÂÎ©Ï«´ð½ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤ËµÙ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÂÎ©Ï«´ð½ð¤ÏÇñ¤ê¶ÐÌ³¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤òÏ«Æ¯»þ´Ö¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢6¥«·îÊ¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀ§Àµ´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ïµ»½Ñ·Ï¤Î¿¦°÷¤Î¤¦¤ÁÅÅµ¡¤äÄÌ¿®¤ò°·¤¦1800¿Í¤Û¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç¤ÇÌó86²¯±ß¤ÎÀ¶»»¶â¤ò»ÙÊ§¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î7²ó¤¢¤ëÇñ¤ê¶ÐÌ³¤ÎµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´ÖÃæ¡¢¿¦°÷¤ÏÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤ÎÆÍÈ¯ÂÐ±þ¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç2¡¢3²ó¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂå¤ï¤ê¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢»Ä¶È¼êÅö¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çñ¤ê¤¬¤±¤ÇÅ´Æ»ÀßÈ÷¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ·Ï¤ÎÊ£¿ôÌ¾¤Î¿¦°÷¤¬ÂÎ©Ï«´ð½ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤ËµÙ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÂÎ©Ï«´ð½ð¤ÏÇñ¤ê¶ÐÌ³¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤òÏ«Æ¯»þ´Ö¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢6¥«·îÊ¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀ§Àµ´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î7²ó¤¢¤ëÇñ¤ê¶ÐÌ³¤ÎµÙ·Æ¤ä¿çÌ²»þ´ÖÃæ¡¢¿¦°÷¤ÏÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤ÎÆÍÈ¯ÂÐ±þ¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç2¡¢3²ó¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂå¤ï¤ê¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢»Ä¶È¼êÅö¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£