バーチャルシンガー・HACHI、メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』11/13リリース
バーチャルシンガーのHACHIが、キングレコード／SONIC BLADEからメジャーデビューアルバム『for ASTRA.』を11月13日にリリースすることが決定した。
さらに、3ヶ月連続でアルバムからのデジタル先行配信が行われることも決定。第1弾として、TVアニメ『SHIBUYA♡HACHI』主題歌となっている「Dusk」が8月9日より各音楽サービスにて配信スタート、同日21時よりYouTubeにてMVも公開される。
特製クリアケース・記念カード for ASTRA.ver.（シリアルナンバー入り）・ミュージックキーホルダーといった特典が付属される特別仕様盤と通常盤の2形態でリリースされる。各店舗別の特典や早期予約特典、一部店舗での発売記念パネル展などの情報も公開中だ。
メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』
■収録内容（CD）
☆「Dusk」（TVアニメ「SHIBUYA♡HACHI」主題歌）を含む全12曲収録予定
■特別仕様盤（CD+特典）
価格：￥5,500+税
【特別仕様特典】
・特製クリアケース
・記念カード for ASTRA. ver.（シリアルナンバー入り）
・ミュージックキーホルダー
■通常盤（CD only）
価格：￥3,000+税
▶3ヶ月連続デジタル先行配信
8月9日（金）：「Dusk」（TVアニメ「SHIBUYA♡HACHI」主題歌）
配信リンク：https://HACHI.lnk.to/Dusk
9月13日（金）：第2弾楽曲
10月18日（金）：第3弾楽曲
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