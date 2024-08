【サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア ダークミックス】8月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア ダークミックス」を8月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、サンリオキャラクターズがシーツをかぶって「おばけ」に扮したフィギュアのダークスタイルバージョン。今回は黒いシーツをかぶったハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモロールの全5種がラインナップされている。ハローキティとマイメロディは、シーツパーツを取り外すことができる。本体サイズは約55mm。

【ハローキティ】【クロミ】【マイメロディ】【ポチャッコ】【シナモロール】

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M