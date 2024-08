【RTA in Japan Summer 2024】8月9日~8月15日 開催開催方法:オフライン(一部オンライン)会場:東京都千代田区「note place」

大型オフラインRTAイベント「RTA in Japan Summer 2024」が本日8月9日より、東京都千代田区にある「note place」にて開催される。期間は8月15日まで。なお、一部オンラインでも開催される。

RTAは、Real Time Attackの頭文字を取った略称。ゲームを最初からプレイして実時間でどれだけ早くクリアできるのかを競う遊び方で、実時間で時間を競うことから、リアルタイムアタックと呼ばれている。イベント「RTA in Japan」は、RTAが好きな人たちの結束を高め、RTAの発展と促進を図るために、定期的に開催されている。

今回開催される「RTA in Japan Summer 2024」では、8月11日にはウォーキングシミュレーター「8番出口」が、勝ち抜き戦のシングルエリミネーショントーナメントで実施される。他にも「マリオカートDS」や「カービィのエアライド」、「みんなで空気読み。3」といった様々なゲームタイトルが採用されている。

なお、より多くの人が安心してイベントに参加できるよう、RTA in Japanのイベントルールも作成されている。

