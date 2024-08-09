Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡¢¹á¥öµÖ¥ê¥Ù¥ë¥Æ¤ÎÃÝÃ«ÈþÎÃ¤¬ÂçºåÂÐ·èÀ©¤¹¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¤Î£´¸©¤Ç£¶¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÀª¤Ï¡¢Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¹á¥öµÖ¥ê¥Ù¥ë¥Æ¤ÎÃÝÃ«ÈþÎÃÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¡¢»ÍÅ·²¦»û¤Î·óµÈÍ¥²ÖÁª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÎÂçºåÐóÀ±¡¢½÷»Ò¤Î»ÍÅ·²¦»û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ï¡¢¹á¥öµÖ¥ê¥Ù¥ë¥Æ¤ÎÃÝÃ«ÈþÎÃÁª¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤È»ÍÅ·²¦»û¤Î·óµÈÍ¥²ÖÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÂçºåÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÃÝÃ«Áª¼ê¤¬£³¡½£²¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢·óµÈÁª¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤ÆÇ´¤ê¾¡¤Á¡£ºòÇ¯¤ÎÁíÂÎ¤ÇÆ±¤¸Âçºå¤Î£±Ç¯À¸¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö³ØÇ¯¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤â£±Ç¯À¸¤ÎÁíÂÎ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£