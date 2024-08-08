²£ÉÍFC¹â¶¶Í§Ìð¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü8/21¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ö¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍFC¤Ï8Æü¡¢MF¹â¶¶Í§Ìð(17)¤¬18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë2024Ç¯8·î21Æü¤è¤ê¥ª¥ê¥Ù¥¤¥ì¥ó¥»(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤Ï¡¢²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢Æ±¥æ¡¼¥¹¤È³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¡¢º£·î1Æü¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¹ñºÝ°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ØÅÏ¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºÇ¹â¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê»°¥ÄÂô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²£ÉÍFC¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤ò²£ÉÍ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤Ï¡¢²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢Æ±¥æ¡¼¥¹¤È³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¡¢º£·î1Æü¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¹ñºÝ°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ØÅÏ¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºÇ¹â¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê»°¥ÄÂô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²£ÉÍFC¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤ò²£ÉÍ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£