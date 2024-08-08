TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Í¼Êý¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä£Æâ¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÁö¤ê²ó¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÀìÌç²È¤é¤¬º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¿Ì¸»°èÆâ¤Ç¡¢Î¦¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤Î¶­³¦¤Î°ìÉô¤¬¤º¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÀµ³Î¤Êµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï7.0¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾²ñÄ¹¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¿ôÇÜ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¿ôÉ´²ó¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Î¾ðÊó¤ÏÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¡¢1½µ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÈ÷¤¨¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤¿ËÉºÒÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£