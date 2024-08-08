本日8月8日は“エイトの日”ということもあり、SUPER EIGHTに関する多くのニュースが解禁された。

SNSではハッシュタグ「#エイトの日2024」がトレンド入りをするなど、1日を通して盛り上がりを見せた。そんな「エイトの日2024」を振り返る。

まず、SUPER EIGHTが12月より開催すると発表していたドームツアーの詳細が発表された。ツアータイトルは＜SUPER EIGHT　超DOME TOUR 二十祭＞に決定。デビュー20周年イヤーのメモリアルな一年を締めくくるハタチのお祭りだ。12月7日のみずほPayPayドーム福岡公演を皮切りに、東京ドーム、京セラドーム大阪と、計8公演を開催する。

さらに、東京スカパラダイスオーケストラのコラボ『“NO BORDER” 3部作』第2弾「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」が各種音楽サービスにて配信スタート。東京スカパラダイスオーケストラに、SUPER EIGHTを加えた総勢14名によるダンスシーンに注目のミュージックビデオも公開されている。

阪神甲子園球場で11月16日に開催される東京スカパラダイスオーケストラ初のスタジアムライブ＜スカパラ甲子園＞の第4弾ゲストとしてSUPER EIGHTの出演も決定した。



そしてSUPER EIGHTの冠番組「EIGHT-JAM」が主催する音楽フェスティバル＜EIGHT-JAM FES＞。2021年に「テレビ朝日ドリームフェスティバル2021」内の企画として初開催されたが、2024年は単独フェスとして初開催。さいたまスーパーアリーナで3日間にわたって開催された。CSテレ朝チャンネル１では、SUPER EIGHTのほか豪華アーティストが集結したこの3日間のライブを8月25日、9月1日の2日間にわたって放送。

全国のカラオケ店舗でコラボキャンペーンも実施。最新アルバム『SUPER EIGHT』のカラオケ音源も早速配信中、一部サービスではライブ映像も視聴できる。

明日9日からは、＜超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT＞が開幕する。グループのデビュー20周年を祝うメモリアルな一年。SUPER EIGHTTの夏が、いざ始まる。

＜SUPER EIGHT　超DOME TOUR 二十祭＞

2024/12/7(土) 　みずほPayPayドーム福岡(福岡県)
2024/12/8(日)　 みずほPayPayドーム福岡(福岡県)
2024/12/21(土) 東京ドーム(東京都)
2024/12/22(日) 東京ドーム(東京都)
2024/12/23(月) 東京ドーム(東京都)
2025/1/11(土) 京セラドーム大阪(大阪府)
2025/1/12(日) 京セラドーム大阪(大阪府)
2025/1/13(月・祝) 京セラドーム大阪(大阪府)

詳細はこちら：https://starto.jp/s/p/live/10101

『SUPER EIGHT』

発売日 ： 2024年7月31日（水）
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT

・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)

・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)

・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144

・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074

収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード

▼CD収録曲
・全盤共通
01.「Overture -SUPER∞THEME-」　　(作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
02.「カカッテコーゼ」　　(作詞：空谷泉身　作曲：蔦谷好位置　編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
03.「未完成」　 (作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach)
04.「なんだかThat’s 青春！」 　(作詞・作曲：つんく　編曲：鈴木俊介)
05.「HAPPY」　 (作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN)
06.「ハリケーンベイベ」 　(作詞・作曲・編曲：岡村靖幸)　
07.「オオカミと彗星」 　(作詞・作曲：LEO 編曲：Peach)
08.「Interlude -several nights-」 　(作曲・編曲：蔦谷好位置)
09.「鍵」 　(作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto)
10.「アンスロポス」 　(作詞・作曲：キタニタツヤ　編曲：Diz)
11.「音楽が聴こえている」 　(作詞：上中丈弥 (THEイナズマ戦隊) 作曲：久保裕行 (THEイナズマ戦隊) 編曲：Peach)
12.「喝采」 　(作詞：栗原暁 (Jazzin’park)作曲：久保田真悟 (Jazzin’park)/栗原暁 (Jazzin’park)編曲：久保田真悟(Jazzin’park))
13.「群青の風」 　(作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾)
14.「Eighdays」 　(作詞・作曲：片岡健太 (sumika) 編曲：宮田‘レフティ’リョウ)
15.「次回予告」

・「通常盤」ボーナストラック
16.「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」　
（作詞：松原さらり 作曲：南田健吾 編曲：東京スカパラダイスオーケストラHorn arranged by北原雅彦）
17.「“超”勝手に仕上がれ」　（作詞：オカモトショウ 作曲：オカモトショウ/オカモトコウキ 編曲：OKAMOTO’S）

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」

▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「大山田presents 『えい！っと20年を振り返らナイト』」(音声コンテンツ)
【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」
・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」

▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「ヨコヒナpresents 『負けへんで』」(音声コンテンツ)

【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）
▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「ヨコヒナpresents 『負けへんで』」(音声コンテンツ)

【通販限定「EIGHT」盤】
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド / ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一