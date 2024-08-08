¥»¡¼¥ê¥ó¥°²¬ÅÄ/µÈ²¬ÁÈ¤¬¶ä¥á¥À¥ë ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï8Æü¡¢¥»¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç470µé¤Î¥á¥À¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬ÅÄÔ÷¼ù¡ÊKeiju Okada¡Ë/µÈ²¬ÈþÈÁ¡ÊMiho Yoshioka¡ËÁÈ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û8·î7Æü¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜ¿Í¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¦²¬ÅÄ/µÈ²¬ÁÈ¤¬¶â¥á¥À¥ë ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¦¥»¡¼¥ê¥ó¥°
¡¦¿åÃæ¤Î²ÚÎï¤Ê±éµ» ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û8·î7Æü¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜ¿Í¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¦²¬ÅÄ/µÈ²¬ÁÈ¤¬¶â¥á¥À¥ë ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¦¥»¡¼¥ê¥ó¥°
¡¦¿åÃæ¤Î²ÚÎï¤Ê±éµ» ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°