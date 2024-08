Little Glee Monster、ニューシングル「ORIGAMI」リリース＆ツアーファイナルより「ORIGAMI」ライブ映像を公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Little Glee Monsterが、8月7日に通算23枚目となるNEW Single「ORIGAMI」をリリース。発売日に合わせ、2024年7月6日(土)に行われたばかりのLittle Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” ツアーファイナル東京ガーデンシアター公演から表題曲「ORIGAMI」のライブ映像が公開された。

表題曲「ORIGAMI」は、7月6日より毎週土曜日23時〜テレビ東京系列ほかで放送中のTVアニメ『天穂のサクナヒメ』EDテーマ。

またカップリング曲の「DIVA」はNTTドコモ「ドコモ未来ミュージアム」CMソングとなっており、「Fragile」はボカロPの傘村トータが作詞・作曲を手掛けている。

●リリース情報Little Glee Monster「ORIGAMI」CD:8月7日発売

【初回生産限定盤(CD+BD)】



品番:SRCL-12935〜12936

価格:¥3,400(税込)

【通常盤(CD only)】



品番:SRCL-12937

価格:¥1,430(税込)

<CD>

01. ORIGAMI(TVアニメ「天穂のサクナヒメ」エンディングテーマ)

02. DIVA

03. Fragile

04. ORIGAMI - Lead Off ver. -

<Blu-ray>

Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” - 2024.03.30

01. UP TO ME!

02. VIVA

03. Your Name

04. 私らしく⽣きてみたい

05. Go For It

06. MASTERKEY

07. SAY!!! 〜 だから、ひとりじゃない

【期間生産限定盤(CD+BD)】



品番:SRCL-12938〜12939

価格:¥1,760(税込)

※アニメ版権描き下ろしジャケット

<CD>

01. ORIGAMI(TVアニメ「天穂のサクナヒメ」エンディングテーマ)

02. DIVA

03. Fragile

04. ORIGAMI - TV Size -

<Blu-ray>

TVアニメ「天穂のサクナヒメ」ノンクレジットエンディングムービー

「ORIGAMI」店舗購入特典情報

HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルL判ブロマイド (メンバーソロ6種ランダム)

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く):オリジナルポストカード(メンバーソロ6種ランダム)

楽天ブックス:オリジナルA4クリアファイル

Amazon.co.jp:メガジャケ

セブンネットショッピング:オリジナル缶バッジ

全国アニメイト(通販含む):オリジナルましかくブロマイド

※”オリジナルましかくブロマイド”は期間生産限定盤(SRCL-12938〜12939)のみ付与対象となります。初回生産限定盤(SRCL-12935〜12936)、通常盤(SRCL-12937)をご予約・ご購入いただいた方はLittle Glee Monster応援店特典” オリジナルスマホサイズステッカー”の付与となります。予めご了承ください。

Sony Music Shop:オリジナルB2告知ポスター

Little Glee Monster応援店特典:オリジナルスマホサイズステッカー

※対象店舗は追って発表

●作品情報

TVアニメ『天穂のサクナヒメ』

毎週土曜日23:00〜テレビ東京系列ほかにて放送中

「米は力だ!」をキャッチコピーに、ヒノエ島を舞台に島を支配する鬼と闘う爽快なコンボアクションと日本古来の米づくりを深く再現したシミュレーション要素が融合したユニークな和風アクションRPGゲーム「天穂のサクナヒメ」。2020年の発売より「令和の米騒動」と騒がれた空前の大ヒットで日本中を沸かし続け、全世界累計出荷本数150万本を突破した話題作「天穂のサクナヒメ」が待望のテレビアニメ化‼2024年7月6日より毎週土曜日23時〜テレビ東京系列ほかにて放送開始‼

●ライブ情報

Little Glee Monster 10th Anniversary Live

10月19日(土)

10月20日(日)

会場:東京都・武蔵野の森 総合スポーツプラザメインアリーナ

チケット

ファンクラブ最速先行7月19日(金)よりスタート!

オフィシャルファンクラブ【リトグリCLUB】

https://wepremium.jp/artist/lgm-club.php

