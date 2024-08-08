「進撃の巨人」集大成ライブイベント「ATTACK FES」ディレイ配信決定！梶裕貴、石川由依、井上麻里奈ら出演！

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1月28日(日)にKアリーナ横浜にて開催された、TVアニメ「進撃の巨人」の放送10周年を記念したライブイベント「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」Day２「Attack 音 体感 Final」が8月17日(土)19時にディレイ配信されることが解禁された。

イベントは、梶裕貴、石川由依、井上麻里奈をはじめとする、声優15名が出演する生アフレコと朗読劇、音楽を担当する澤野弘之、KOHTA YAMAMOTOが出演するオーケストラコンサートを時系列に織り交ぜながら、「進撃の巨人」の音楽と映像を追体験できる構成となっており、2万人の会場チケットは即完売、当日はイベント関連ワードがXのトレンド入りを果たした。約3時間50分にも及ぶイベントの配信チケット価格は1,000円、本日よりチケットも発売開始となった。ぜひあの感動のフィナーレイベントを再び体感してほしい。

「進撃の巨人」は、原作は「別冊少年マガジン」にて、2009年から2021年まで連載されていた諫山創によるダークファンタジー作品で、コミック累計発行部数が全世界で1.4億部を突破。TVアニメは2013年に放送開始となり、シリーズの最後を締めくくるTVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編(後編)が2023年11月に放送された。

●配信開始進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”配信リンクはこちらhttps://ponycanyon.zaiko.io/e/aotfes

配信日時：2024年8月17日(土)19時スタート

配信内容：「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」Day２「Attack 音 体感 Final」

出演者：

Cast：梶 裕貴、石川由依、井上麻里奈、下野紘、谷山紀章、三上枝織、小林ゆう、神谷浩史、小野大輔、朴 璐美、嶋村 侑、橋詰知久、花江夏樹、佐倉綾音、沼倉愛美

Artist：澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

チケット：1,000円

チケット販売期間：2024年8月2日(金)20時〜2024年8月24日(土)20時

アーカイブ視聴期間：2024年8月24日(土)23時59分まで

●作品情報

TVアニメ「進撃の巨人」

過去シリーズ各配信サイトにて配信中！

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season 完結編(各話版)/完結編(後編)

Lemino、dアニメストア、Netflix、TELASA、U-NEXT、Amazon Prime Video、DMM TV、ABEMAにて配信中！

関連リンク

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season公式サイト

https://shingeki.tv/final/