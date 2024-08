◆EXILE TETSUYA、熱い思い語る

【モデルプレス=2024/08/08】2025年1月11日(土)にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催する『SDGs推進 TGC しずおか 2025』に株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANの2社が仕掛ける唯一無二の地方創生プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」が再上陸。8月8日に記者会見が行われた。本日の記者発表会には、本プロジェクトのリーダー的存在でもあるEXILE TETSUYA、青木充(東京ガールズコレクション実行委員会、株式会社W TOKYO 取締役COO)、そして静岡市の難波喬司市長が登壇し、プロジェクト実施に向けた想いを語った。

◆『駿府城夏まつり2024』にて「EXILE TETSUYA with EXPG」の実施が決定

◆KIDS B HAPPY presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」 開催概要

◆SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

TETSUYAは「2022年11月にLDH JAPANとW TOKYOがパートナーシップを組んでプロジェクトを開始してから約1年半が経ちました。ワークショップショーには、今までに2万人以上の方々が参加してくれました。TGCのステージでは、LDH JAPAN所属のアーティストと地元の学生さんとコラボレーションをしています」と説明。「学生の皆さんには、今まで体験したことのないような景色をステージ上で見ていただけているんじゃないかなと思っています。そしてそれが一生の思い出になったり、夢につながる体験になればという思いで、SDGs目標『4.質の高い教育をみんなに』を掲げながら、創り上げています」と手応えを語った。また、「さらに今年から、TGCに参加している出演者の皆さんにも出演してもらっています。違う事務所のアーティストさんが来てくれたら、そのアーティストさんの楽曲を使わせていただいたり、LDH JAPANという枠にとらわれず、僕自身初めての形でチャレンジをさせていただいているんです」と明かしたTETSUYA。前方にはキッズエリアを設けるなど、取り組みをしていると説明し、「前で子どもたちが踊っているのを後ろで親御さんが見守っているという光景も見られます。最近は、子供たちをステージに上げたりする場面もあり、それも楽しみのひとつになっています」と伝えた。『SDGs推進 TGC しずおか 2025』については、「2024年も下半期に差し掛かりましたが、ここからさらに、W TOKYOと静岡をはじめとする自治体の皆様と盛り上げていけたらと思っております!」と意気込んでいる。今年2024年1月に開催をした『SDGs推進 TGC しずおか 2024』では、本プロジェクトの一環として、LDH JAPAN所属のダンス&ボーカルグループFANTASTICSと地元・静岡県立清水西高等学校 ダンス部がコラボレーション。LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導も経て、「SDGs推進 TGC しずおか 2024」におけるFANTASTICSのアーティストライブにて、静岡県立清水西高等学校 ダンス部とのスペシャルコラボレーションパフォーマンスが披露された。来年2025年1月11日(土)に開催が決定した『SDGs推進 TGC しずおか 2025』でも、LDH JAPAN所属アーティストと地元の学生がコラボレーションする感動のステージを再び実現し、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するとともに、本プロジェクトのもう1つの軸であるSDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進するべく、来週末2024年8月17日(土)に開催が予定されている『駿府城夏まつり2024』にて、KIDS B HAPPY presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」の実施が決定した。今回も参加無料での実施を予定しているダンスワークショップショーには、EXILE TETSUYAに加えて、アーティストDream Amiの出演も決定。昨年2023年8月20日(日)に開催された『駿府城夏まつり2023』では、3,368人が来場したことを受け、今年も出演するにあたりEXILE TETSUYAは、「去年は、過去一と言っていいほど人が集まってくれて…僕自身もとても楽しい時間を過ごしました。今年も歌とダンスで楽しませられたらと思っているので、是非参加してください!」と呼びかけた。「EXILE TETSUYA with EXPG」が静岡の夏を熱く盛り上げる。(modelpress編集部)開催日時:2024年8月17日(土)16:00頃〜(予定) ※雨天決行、荒天中止会場:駿府城公園(静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1)『駿府城夏まつり2024』内、MUSIC STAGE「響 -HIBIKI-」入場料:無料 ※チケット事前申し込み制 ※全席自由(オールスタンディング)出演者:EXILE TETSUYA、Dream Ami 他イベント名称:SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:SDGs推進 TGC しずおか 2025)開催日時:2025年1月11日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)会場:ツインメッセ静岡 北館大展示場(〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)【Not Sponsored 記事】