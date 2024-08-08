¶¶ËÜÂçµ±¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÃÄÂÎÁí¹ç¶â¤Ë¹×¸¥¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂÎÁàÂåÉ½µ¢¹ñ²ñ¸«
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂÎÁà¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬£¸Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜÂçµ±¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤óÇÏ¤ÇÍî²¼¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Å´ËÀ¤ÎºÇ½ª±éµ»¼Ô¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÖÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢Å´ËÀ¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤ÏÀË¤·¤¯¤â¤«¤Ê¤ï¤º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²ù¤·¤¤·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»îÎý¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÅìµþ¤ò½ª¤¨¤Æ£³Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¡¢»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£º£¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¹Ô¤Àè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£