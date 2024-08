【PLAYISM GAME SHOW 2024.8.8】8月8日20時~ 配信

アクティブゲーミングメディアのゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ウォーキングシミュレーター「8番出口」を本日8月8日20時に配信した。価格は470円。

本作はループする地下鉄の通路が舞台のウォーキングシミュレーターで、KOTAKE CREATEが手掛けるタイトルとしてPC版が2023年11月に発売された。ゲーム実況などの影響もあり、大きな話題となった作品だが、今回PS5およびPS4でも本作がプレイできるようになる。

また、東京都池袋のPARCOでは本作を題材としたポップアップショップ「8番出口×PARCO『8番うりば』」の開催が決定。おじさんの描き下ろしイラストを使ったグッズやゲーム内の異変を楽しめるグッズが多数販売されるという。先行して公開されたポスターには「うりばを見つけたら、引き返さないこと」と書かれており、ゲームのキャッチコピーに倣ったものとなっている。期間は8月23日より9月9日までを予定している。

【PLAYISM Game Show 2024.8.8 JP】

(C)2024 KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.

"PlayStation"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登

録商標または商標です。