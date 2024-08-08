¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡ÖÂç¾ë¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡¢¤È¡×¡¡ÀèÀ©¤òÁÀ¤Ã¤¿½øÈ×¤Î¾¡Éé¼ê¤ò²ù¤¤¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç0¡¼5µð¿Í¡Ê2024Ç¯8·î8Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï8Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë0¡½5¤ÇÇÔ¤ì¡¢7Ï¢¾¡¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬7²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç2ÇÔÌÜ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï4ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡ÖÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿Åê¼êÆ±»Î¤ÎÀèÈ¯ÂÐ·è¡×¤Ç¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âµð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊÂ¤ÖÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿16ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¡£2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤ò1¾¡1ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¡¢1¥²¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÇ´¤ê¤Ê¤¬¤éÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÂçÀ¥ÎÉ¡ËÂçÃÏ¤À¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½¡½¹¶·â¤Ç¤Ï¸Í¶¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÁö¼Ô¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×
¡¡¡½¡½3²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç¤ÏÊá¼ê¤ÎÂç¾ë¤Ë³°³Ñ¤Ë³°¤µ¤ì¤ÆÆóÅð¼ºÇÔ¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥±¡¼¥¹¤Í¡£Âç¾ë¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¸Í¶¿¤Ï¾õÂÖ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Þ¤¿Î×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿7²ó¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤Î¿½¹ð·É±ó¡£1ÅÀ¾¡Éé¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Î¸Í¶¿¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç1¡½0¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Î©²¬¤Ç¤¹¡£¸Í¶¿¤ÏÀäÂÐÂå¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥À¥ß¡¼¤ÇÄ¹¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Âå¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¸Í¶¿¤ò¤ß¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼¡¤Î1ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¼é¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÛ¿Ø¤ò¤È¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÎÝ¤ò¡ËËä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ËöÊñ¤Ï¸Í¶¿¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ò¸å¤í¤Ë¤½¤é¤·¤Æ¼ººö¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤â²¿¤È¤«¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Çµ¯¤¤¿¥×¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤¨¤Æ¤³¤³¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ËöÊñ¤ÏÂÇ·â¤Ç¤Ï2»î¹çÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½9Ï¢Àï¤ò1¾¡1ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ìîµå¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È»Ä¤ê6¤Ä»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×