¡Ú¤Þ¤µ¤Î¤êÈÇÌµÎÁ¸ø³«¡Û¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀëÅÁ¤Ë¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¤¬ÅÐ¾ì!
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î²Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó(¶Ó¸ñ)¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢8·î¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°Ò¿á¤ÈÉþÁõ¤¬´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°Ò¿á¤òÁ´¤ÆÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¸¶ºîÂè1ÏÃ¡Ö¤Þ¤µ¤Î¤ê¡×ÈÇ¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1ÏÃ¡Ö¤Þ¤µ¤Î¤ê¡×ÈÇ
¤Þ¤¿8·î9Æü¤«¤éÂÐ¾Ý¤Î½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×Ã±¹ÔËÜ¤ò1ºý¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Î¤êÈÇ¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1ËçÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¥«¡¼¥É¤ÏÁ´4¼ï¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÉÛ¡£¤Þ¤¿8·î12Æü¤«¤é¤ÏÅÅ»Ò½ñÅ¹¸ÂÄê¤Ç ³Ý¤±ÂØ¤¨¥«¥Ð¡¼ÈÇÃ±¹ÔËÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Î¤êÈÇ¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É
Â¾¤Ë¤âŽ¢ÀÖ±©Ž£¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯±Ø¤Ë¤Ï¸òÄÌ¹¹ð(´°Á´°ìÃ×¥Ý¥¹¥¿¡¼)¤¬½Ð¸½¡£8·î12Æü¡Á8·î18Æü¤ÏÀÖ±©¶¶±Ø&ÀÖ±©±Ø¡¢8·î13Æü¡Á8·î19Æü¤ÏËÌÀÖ±©±Ø¡¢8·î14Æü¡Á8·î20Æü¤ÏÀÖ±©´äÊ¥±Ø¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢8·î16Æü¡Á8·î22Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð¸½¤¹¤ë¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢8·î¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°Ò¿á¤ÈÉþÁõ¤¬´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°Ò¿á¤òÁ´¤ÆÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¸¶ºîÂè1ÏÃ¡Ö¤Þ¤µ¤Î¤ê¡×ÈÇ¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿8·î9Æü¤«¤éÂÐ¾Ý¤Î½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×Ã±¹ÔËÜ¤ò1ºý¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Î¤êÈÇ¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1ËçÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¥«¡¼¥É¤ÏÁ´4¼ï¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÉÛ¡£¤Þ¤¿8·î12Æü¤«¤é¤ÏÅÅ»Ò½ñÅ¹¸ÂÄê¤Ç ³Ý¤±ÂØ¤¨¥«¥Ð¡¼ÈÇÃ±¹ÔËÜ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Î¤êÈÇ¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É
Â¾¤Ë¤âŽ¢ÀÖ±©Ž£¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯±Ø¤Ë¤Ï¸òÄÌ¹¹ð(´°Á´°ìÃ×¥Ý¥¹¥¿¡¼)¤¬½Ð¸½¡£8·î12Æü¡Á8·î18Æü¤ÏÀÖ±©¶¶±Ø&ÀÖ±©±Ø¡¢8·î13Æü¡Á8·î19Æü¤ÏËÌÀÖ±©±Ø¡¢8·î14Æü¡Á8·î20Æü¤ÏÀÖ±©´äÊ¥±Ø¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢8·î16Æü¡Á8·î22Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð¸½¤¹¤ë¡£