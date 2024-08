KADOKAWAは、8月2日に『ダンジョン飯英会話 Explore the World of Delicious in Dungeon in English』(原作:九井諒子)を発売する。定価1,760円。本書は、累計1400万部超え、そして1月よりTVアニメ化もされた大人気グルメファンタジー『ダンジョン飯』(KADOKAWA)の名場面を通して英語が学べる一冊だ。『ダンジョン飯』の名シーンを通じ、ダンジョンでだけでなく、現実世界でも役立つようなフレーズが自然に身につく。さらに、「魔物図鑑」や「ダンジョン飯レシピ」などのコラムも充実。楽しみながら、英語力を高めることができる。

本書に登場するセリフ、フレーズ、例文の朗読音声を聞くことができ、マンガを読むような感覚で、楽しみながら英語を学べる。「ダンジョン飯」ファンはもちろん、全ての英語学習者に必読の一冊だという。さらに、本書の発売を記念して、特典付き限定版を「Amazon」「書店(一部店舗のみ)」「アニメイト」より数量限定で販売。Amazon.co.jp限定特典は、書籍オリジナル:キャラクター英語ステッカー。一部書店の限定特典は、歩き茸型ポストカード。アニメイト限定特典はB6サイズ4Pリーフレット。Amazon.co.jp限定特典「書籍オリジナル:キャラクター英語ステッカー」