ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ消費者物価指数（CPI）（7月）

予想 N/A 前回 0.38%（前月比)

予想 N/A 前回 4.98%（前年比)



21:30

米新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）

予想 N/A 前回 24.9万件



米失業保険継続受給者数（07/21 - 07/27）

予想 N/A 前回 187.7万件



23:00

米卸売在庫（確報値）（6月）

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)



9日

2:00

米30年債入札（250億ドル）



4:00

メキシコ中銀政策金利（8月）

予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)



バーキン・リッチモンド連銀総裁、モルスタのゼントナー氏、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）



米主要企業決算

ギリアドサイエンシズ





※予定は変更されることがあります。

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