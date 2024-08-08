ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（7月）
予想 N/A 前回 0.38%（前月比)
予想 N/A 前回 4.98%（前年比)
21:30
米新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）
予想 N/A 前回 24.9万件
米失業保険継続受給者数（07/21 - 07/27）
予想 N/A 前回 187.7万件
23:00
米卸売在庫（確報値）（6月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)
9日
2:00
米30年債入札（250億ドル）
4:00
メキシコ中銀政策金利（8月）
予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)
バーキン・リッチモンド連銀総裁、モルスタのゼントナー氏、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）
米主要企業決算
ギリアドサイエンシズ
※予定は変更されることがあります。
メキシコ消費者物価指数（CPI）（7月）
予想 N/A 前回 0.38%（前月比)
予想 N/A 前回 4.98%（前年比)
21:30
米新規失業保険申請件数（07/28 - 08/03）
予想 N/A 前回 24.9万件
米失業保険継続受給者数（07/21 - 07/27）
予想 N/A 前回 187.7万件
23:00
米卸売在庫（確報値）（6月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.4%（卸売売上高・前月比)
9日
2:00
米30年債入札（250億ドル）
4:00
メキシコ中銀政策金利（8月）
予想 10.75% 前回 11.0%（オーバーナイト・レート)
バーキン・リッチモンド連銀総裁、モルスタのゼントナー氏、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）
米主要企業決算
ギリアドサイエンシズ
※予定は変更されることがあります。