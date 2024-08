【「これ描いて死ね」6巻】8月8日 発売価格:880円

小学館は、マンガ「これ描いて死ね」の6巻を8月8日に発売した。価格は880円。

本作は「金剛寺さんは面倒臭い」や「友達100人できるかな」のとよ田みのる氏による作品。女子高生の安海相が仲間たちとマンガ作りを志すストーリーで、「マンガ大賞2023」の大賞を受賞している。

6巻では、ルゥ・ガルゥこと森咲麗が表紙に登場。2年生になった相たちの漫研に森咲麗が加わり、「まんが甲子園」への参加を掲げる展開が描かれている。

【「これ描いて死ね」6巻あらすじ】

仲間がいて漫画がある。これが私達の青春!

新しい季節、新しい仲間!

2年生になった相達の漫研に新しく加わった1年生の森咲麗。

彼女の夢は、毎年夏に高知県で開催される「まんが甲子園」に仲間と一緒に参すること!

その新たな目標に向かって、王島南高校漫研の挑戦が始まる!!

漫画を愛する高校生達と、彼女らの先生が歩む“まんが道”の物語。

漫画を愛する全ての人に届けッ!

マンガ大賞2023 大賞受賞作品、第6巻も漫画愛と漫画哀を濃縮還元でお届けッ!!

