【「恋喰少女」1巻】8月8日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「恋喰少女」の1巻を8月8日に発売した。価格は792円。

本作はカワバタオ氏によるラブコメ・サスペンスで、「サンデーうぇぶり」にて連載されている。

主人公の大石饗は、女性が苦手な男子高校生。物語は、彼が5人の少女から告白を受けることから始まる。実は5人のうち4人は、人間の恋愛感情を喰らう生物「恋喰(こいばみ)」であり、饗はその中から“本命の1人”を見つけ出すために奔走していく。

なお単行本初版の帯には、「名探偵コナン」青山剛昌氏のおすすめコメントも掲載されている。

またアニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスで単行本を購入すると、先着でカワバタオ氏によるイラスト特典を入手できる。

さらに8月21日発売の「少年サンデー」39号では、本作の特別読み切りが出張掲載される予定となっている。

【「恋喰少女」1巻あらすじ】

本物の恋心を、あなたは見抜けるか。

女性を恐れる男子高校生・大石饗。

彼に突然告白してきた、5人の少女。

そのうち4人は、人間の恋愛感情を喰らう生物

「恋喰(こいばみ)」。

彼女たちに恋愛感情を食べられると、

二度と恋をすることができなくなってしまう。

ただ、本当の告白をした1人の気持ちを、見捨てるわけにはいかない――

饗は覚悟を決め、

5人の中から、本命の1人を見つけだすことを決意する!

脳を揺さぶる、ラブコメ・サスペンス 開幕。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.