チェルシー、アルゼンチンの若きDFアンセルミーノ加入を発表！　今季はレンタルでボカに残留

チェルシーは8日、ボカ・ジュニオルスからアルゼンチン人DFアーロン・アンセルミーノが完全移籍にて加入することを発表した。クラブの発表によると、アンセルミーノはチェルシーと2031年6月30日までの7年契約を締結したという。『スカイスポーツ』によると、移籍金は1560万ポンド(約29億円)程度の見込みで、同額とは別にボーナスも設けられている見込み。なお、欧州の2024−25シーズン終了時(2025年6月30日)まではレンタル移籍という形でボカ・ジュニオルスに残留することとなり、アルゼンチンの名門で成長を遂げた後、来夏にチェルシーへ合流する予定だ。

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O