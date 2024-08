【PLAYISM GAME SHOW 2024.8.8】8月8日20時~ 配信

アクティブゲーミングメディアのゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は、PC用アクションストラテジー「Million Depth」を2025年に発売する。価格は未定。

「Million Depth」は宇宙人類のモマが、地球のたった1人の友だち「キミ」と巡り会うため、宇宙から100万階層以上ある地底世界「奈落虚空」を落下しながら探索する深層墜下アクションストラテジー。インディーゲームのイベント「BitSummit」にて出展されていたタイトルで、PLAYISMがパブリッシングを担当することが決定した。

本作のバトルはマモが動いた際に敵が動くという要素が盛り込まれており、戦略的なバトルが展開される。また、ブロックを組み合わせ武器や盾を作ることができるクラフトシステムも存在。それらを駆使して奈落虚空を探索していく。SFの世界観を多分に取り入れた作品となっている。

【PLAYISM Game Show 2024.8.8 JP】

(C) Cyber Space Biotope. All Rights Reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.