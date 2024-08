【PLAYISM GAME SHOW 2024.8.8】8月8日20時~ 配信

アクティブゲーミングメディアのゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は、PC用アクション「炎姫(ほむらひめ)」を2025年初頭に発売する。価格は未定。

本作は台湾のインディーゲームスタジオCrimson Duskが手掛けるタイトル。日本のアニメに影響を受けているとされるタイトルで、主人公の「炎姫」を操作し、様々なステージを探索しながら敵と戦う。敵が放つ弾幕を避けつつ攻撃を叩き込むといったアクションが可能で、可愛らしいビジュアルでありながら歯ごたえのある戦闘が楽しめる。

過去に発表された際には2023年に発売予定となっていたが、改めて発売時期がアナウンスされた。物語の中心となる「炎姫」と補佐官の「安(あん)」をはじめとした多数のキャラクターも登場する。

【PLAYISM Game Show 2024.8.8 JP】

(C)Crimson Dusk. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming



Media Inc.