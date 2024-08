【PLAYISM GAME SHOW 2024.8.8】8月8日20時~ 配信

アクティブゲーミングメディアのゲームパブリッシングブランド「PLAYISM」は、PC用アクション「Outrider Mako(アウトライダーマコ)」を2025年に発売する。価格は未定。

2019年に公開された見下ろし型の2Dアクション「Outrider Mako」の発売時期ならびに、PLAYISMがパブリッシングを担当することが明らかになった。本作は異世界のマヨイに入り込んだ主人公の「マコ」が元の世界に戻るため、配送センターの「運び屋(アウトライダー)」となり様々な依頼物をマヨイの神々に届けることになる。

個人開発者のあさまど氏が手掛けるタイトルで、御朱印や伝票といったアイテムもドット絵で再現されている。9月に開催されるイベント「東京ゲームショウ2024」では体験版が試遊出展されることも決定した。

(C) Asamado Games. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.