先月末にパロFC(ブータン)への加入が発表されたMF 本田圭佑 (38)。当初はAFCチャレンジリーグ出場権を懸けたプレーオフの1試合のみの契約と伝えられていたが、ブータン・プレミアリーグにも登録されたようだ。クラブが7日に公式X(@Paro_FC)を更新。「ケイスケ・ホンダは、2024年8月8日に開催されるBPLに出場する。前回、彼のプレーを見逃した方は、ここでもう一度見るチャンスがある」と伝えている。

will be playing in the BPL on August 8th, 2024, at Woochu Sports Arena. If you missed the previous opportunity, here’s another chance to watch him in action!#parofc #footballinbhutan #keisukehonda #bobbhutanpremierleague #woochusportsarena pic.twitter.com/tIJ1fFcJdZ