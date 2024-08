https://www.facebook.com/photo/?fbid=1060822622074364 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1060822622074364

スリップノットが8月6日、ファースト・アルバム『Slipknot』(1999年)のリリース25周年を祝う<Here Comes The Pain>北米ツアーをインディアナ州ノーブルズビルで開幕した。プレイされた14曲全てがファースト・アルバムの収録曲で、「No Life」と「Scissors」は約24年ぶりにライヴ・パフォーマンスされたという。

<Here Comes The Pain>北米ツアーのセットリストは以下のとおり。1. (sic)2. Eyeless3. Wait And Bleed4. Get This (2019年以来)5. Eeyore6. Me Inside (2015年以来)7. Liberate8. Purity9. Prosthetics10. No Life (2000年以来)11. Only One (2012年以来)アンコール12. Spit It Out13. Surfacing14. Scissors (2000年以来)ファースト・アルバム『Slipknot』がリリースされた1999年6月29日、バンドはノーブルズビルの同じ会場、Ruoffミュージック・センター(旧Deer Greekミュージック・センター)で開催された<OzzFest 1999>に出演していた。Setlist.fmによると、その日は、「(sic)」「Eyeless」「Wait and Bleed」「Liberate」「Surfacing」「Purity」「Spit It Out」の7曲をプレイしていたという。<Here Comes The Pain>ツアーは北米で9月21日まで続き、北米と南米で開催されるフェスティバルに出演後、12月にヨーロッパで行われる。Ako Suzuki