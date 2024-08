G-FREAK FACTORYが9月4日、4年ぶりのフルアルバム『HAZE』をリリースする。同アルバムのCDショップ別購入者先着特典のデザインが公開となった。これに加えて、TOWER RECORDS新宿店ではインストアイベント開催および『HAZE』購入者を対象としてタワーレコード新宿店×G-FREAK FACTORYのコラボポストカードが先着プレゼントされることが明らかとなった。

■アルバム『HAZE』



2024年9月4日(水)発売【初回限定盤(CD+DVD)】BDSS-0062 / \3,300+税【通常盤(CDのみ)】BDSS-0063 / \2,700+税▼CD収録曲 ※初回生産限定盤、通常盤共通01. YAMA02. HARVEST03. voice04. アメイロ05. WHO UNCONTROL06. RED EYE BLUES07. ある日の夕べ08. STAY ON YOU09. ALL FOR SMILE10. Dandy Lion11. Parallel Number12. 巡-meguru-All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ<山人音楽祭2023>9月23日+24日@群馬・日本トーターグリーンドーム前橋【DAY.1】1. Jam2. SOMATO3. Too oLD To KNoW4. GOOD OLD SHINY DAYS5. SUNNY ISLAND STORY+オフショット【DAY.2】1. らしくあれと2. RED EYE BLUES3. ダディ・ダーリン4. Fire5. 日はまだ高く+オフショット●CDショップ別購入者先着特典・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE:ステッカーシート(100mm×148mm)予約:https://ur0.jp/xt2t・Amazon.co.jp:メガジャケ(240mm×240mm)予約:https://ur0.jp/RKlRI・楽天ブックス(オンライン):シューレース予約:https://ur0.jp/XTlIo・セブンネットショッピング:ピック予約:https://ur0.jp/SvUOw・HMV&BOOKS-online-:ポストカード予約:https://ur0.jp/UXvGF・上記ショップ他の全国CDショップ/ECサイト共通特典:ポストカード■先行配信楽曲「voice」2024年7月26日(金)0:00配信開始配信リンク:https://lnk.to/zQi1TI▼「voice」について見えないガラスの壁の向こう側からどうやったら陽を感じられるのか?いっそのこと凍るまで落ち込んでからでないと気づくことのできないこと。溶けるだけ溶けてからでないと塊に向かえないこと。傾いた砂時計のように止まってしまった時間と、また強引にでも一定に安定を刻む鏡のような物差しが交差して始まるものと終わるものがスピードを更に上げる中、いまは大切なものの確認に時間を割くべきだろう。アコースティックサウンドが入ったオルタネイティブなサウンド。軽さと重さを持ち合わせたトラックに対して歌は掠れと明るすぎない質感に仕上がっている。情報が交差して個人主義に寄った世間で、時代の被害者たちの超えた声が聞こえる日を望んでいることを表現した楽曲に仕上がっている。