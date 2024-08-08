FIVE NEW OLD、楽曲「Liberty」の再録版をリリース
FIVE NEW OLDが「FiNO is」と題した15th Anniversaryスペシャル企画を始動し、その第一弾として、人気楽曲「Liberty」の再録版「Liberty（feat.ODD Foot Works）[Re-Recorded]」を8月9日に配信リリースする。
再録版でもODD Foot WorksからRapにPecori、Gに有元キイチが迎えられ、これまでのライブで熟練されたアレンジも加わったオリジナルとは一味違う仕上がりとなっているという。
配信シングル「Liberty（feat.ODD Foot Works）[Re-Recorded]」
https://FiNO.lnk.to/LRR
＜fino crewsing tour＞
11/4（月祝）大阪Yogibo META VALLEY
11/17（日）福岡BEAT STATION
11/24（日）札幌cube garden
Ticket：All Standing ￥5,500（ドリンク代別）
＜"Emulsification” 5th Anniversary Show＞
Ticket：All Standing ￥5,000（ドリンク代別）
◆FIVE NEW OLDオフィシャルサイト