【石屋製菓】あの銘菓がロールケーキに! 「白い恋人ロールケーキ」

帰省土産や夏のギフトとして、この時期にスイーツを贈る方も多いと思います。相手の好物や有名ブランドなどの定番品もよいのですが、今年は普段と違う特別感のあるスイーツを贈ってみては?今回は誰もが知っているスイーツブランドの限定品や、人気オンラインショップの新作など3商品をご紹介します。長年、北海道銘菓として愛されている石屋製菓の「白い恋人」。サクサク軽い歯ざわりのラング・ド・シャクッキーとコクのあるチョコレートの組み合わせは、何度食べても感動するおいしさですが、実は石屋製菓には「白い恋人」以外にもおすすめのお菓子がたくさんあります。

「白い恋人」の製造工程で発生したチョコレートのロス活用から誕生

【CHEESE WONDER】4層のレモン&チーズがさわやか「チーズワンダーイエロー」

解凍時間によって異なる「食感」!

【カステラ本家 福砂屋】創業400周年記念で初登場! 「八十八カステラ」

贈り物にふさわしい、上品なデザインのパッケージ

なかでもこの夏注目の商品が、6月14日より販売を開始した「白い恋人ロールケーキ」(税込2160円)。2024年4月に「松坂屋名古屋店」と「松坂屋上野店」で開催された北海道物産展の先行販売では、計4000本以上が完売したという話題の商品です。こちらが北海道内のショップのほか、通販でも購入できるようになりました。「白い恋人ロールケーキ」は、「白い恋人」の製造工程で発生したチョコレートのロスを活用して開発された商品です。卵黄を使用せず卵白をベースに焼き上げた真っ白な生地の中に、「白い恋人」と同じホワイトチョコレートを使用したクリームが包まれています。ひと口食べれば、しっとりとした生地とふわふわのクリームが溶け合い、ミルキーでコクのある味わいが楽しめます。北海道の新雪が降り積もった雪原をイメージしたという真っ白なパッケージデザインも素敵で、暑い夏に清涼感のある贈り物として最適です!■販売店舗ISHIYA オンラインショップほか、北海道内の以下店舗で販売白い恋人パーク ショップ・ピカデリー、北海道内ISHIYA各店(札幌大通本店、大丸札幌店、さっぽろ東急百貨店、丸井今井札幌本店、アリオ札幌、イオンモール旭川駅前)、北海道内空港売店/お土産店※さっぽろ東急百貨店、丸井今井札幌本店は発送のみ(店頭販売なし)ザクザクのクッキーと生チーズムース、生チーズスフレの食感が楽しめる生チーズケーキ「CHEESE WONDER(チーズワンダー)」。オンラインショップでのみ購入できる人気スイーツにこの夏、瀬戸内レモンを合わせたさわやかな「CHEESE WONDER YELLOW(チーズワンダーイエロー)」(6個入り/税込3880円)が初登場しました。底の生地は、自社牧場の平飼い卵を使い「挟み焼き」製法で作るザクザクのクッキー。その上に瀬戸内レモン果汁で作る甘酸っぱいレモンカードをのせ、自社牧場の放牧牛のミルクを使った生チーズスフレと4種のクリームチーズで作ったレモン生チーズムースを重ね、レモンカードのグラサージュでコーティングするという手間のかかった商品。仕上げにのせたレモンピールの飾りが見た目にもアクセントになっています。「CHEESE WONDER YELLOW(チーズワンダーイエロー)」は個包装&冷凍状態で届くため、解凍時間によって異なる食感が楽しめるのも魅力です。20〜30分ほど室温に置いてひんやりアイスのような状態で食べるのもおいしいのですが、クッキーのザクっとした歯ざわりと、ふんわりなめらかなチーズムースのコントラストを味わうには常温で1時間ほど置いた「全解凍」がおすすめ。真夏にチーズケーキというと少し重そうな印象を受けますが、瀬戸内レモンの爽やかな香りと甘酸っぱさのおかげでさっぱりと食べられます。イエローのポップなデザインのボックスで届くので、気分が上がること間違いなしです!■販売店舗公式オンラインショップにて8月末まで販売予定江戸時代の寛永元年(1624年)、長崎県で創業した「カステラ本家 福砂屋」。創業400周年のメモリアルイヤーとなる今年、400年の歴史で初となる「米粉」を使用したカステラ「フクサヤキューブ 八十八(やそはち)カステラ」(単品/税込378円、ほかギフトBOXもあり)が発売されました。「八十八(やそはち)カステラ」は、小麦粉の代わりに国産ブランド米の米粉を使用し、長い歳月をかけて開発された商品。小麦粉と違いグルテンを含まない米粉は、お菓子に使用する際には難しさもあり、米粉カステラの場合も通常のカステラと比較すると膨らみが弱く、高さを出すことが課題となっていたそう。しかし、福砂屋の職人の技術と高度な製粉技術で挽かれた米粉を使用することで理想の焼き上がりが実現でき、商品化に至ったそうです。特徴的なのは、米粉らしいふっくらとした食感とやさしい甘み。職人の撹拌技術によって実現したカステラらしいふくらみに加え、生地の泡立てや見極めにもこだわることで口どけのよい食感に仕立てているそう。日が経つごとにふわふわの食感からしっとりさが増し、食べるタイミングによって食感の変化も楽しめます。取り扱い店舗は限られていますが、電話注文で全国発送も可能。ギフトBOXは3個入り(税込1512円)、5個入り(税込2295円)、8個入り(税込3456円)の3種類を用意。お米をデザインした金色の箔押しのパッケージは上品な印象で、贈り物にぴったりです。■販売店舗店頭販売は、中目黒店(毎週金曜日〜週末限定)、赤坂店(毎週木・金曜日限定)でいずれも個数限定。東京工場への電話注文(03-3793-2938/全国発送可能)、「ホテル椿山荘東京」での婚礼ギフトの扱いもあり▼笹木 理恵プロフィール飲食業界誌の編集を経て、2007年に独立。専門誌編集で培った経験を活かし、あらゆるジャンルの食をテーマに取材・執筆を行う。コンビニスイーツにも精通し、自宅で楽しむ日常的なグルメについて幅広く発信中。All About おうちグルメガイド。(文:笹木 理恵(フードライター))