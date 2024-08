◆MAKI&NICHOLAS、TAKIのパート絶賛

【モデルプレス=2024/08/08】グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)が8日、都内にて「&TEAM 2nd SINGLE SHOWCASE『青嵐(Aoarashi)』」を開催。MAKI(マキ)がタイトル曲『青嵐(Aoarashi)』の魅力を語った。&TEAMは様々なルーツを持つメンバーが揃っており、冒頭の挨拶ではFUMA(フウマ)が日本語、EJ(ウィジュ)が韓国語、MAKI(マキ)が英語、NICHOLAS(ニコラス)が中国語でLUNE(ルネ/Eはアキュート・アクセントを付したもの/ファンネーム)にメッセージを伝えていた。

◆&TEAM「青嵐(Aoarashi)」

また収録曲『声変わり』の“推しポイント”を聞かれたNICHOLASは「TAKI(タキ)のパートなんですけど『Howling all day and night』の英語の部分を録音する前TAKIめっちゃ頑張ってMAKIと一緒に練習していた記憶があって。録音してから完成バージョンを聴いてもめっちゃ上手くいってるなって」とTAKIがMAKIに教わりながら取り組んだ英語のパートを絶賛。NICHOLASも“先生”として発音をチェックしたのかと問われると「僕は“先生2”なのでMAKI大先生が…」「MAKIが(TAKIの発音を)聴いてからちょっと練習して、僕はただ確認だけです」とやり取りを伝えた。TAKIはこのパートを振り返り「英語難しいので…例えば英語の発音がよく聞こえたらやっぱり歌も上手く聞こえるのでそういう部分でもMAKIに。しかも僕の好きなパートだったので『ここはもうめっちゃ上手くやりたい!』と思ってちゃんと確認しながら1つひとつディテールをやって」と話し、MAKIに「Let’s Go TAKI!」と促されるままにそのパートを歌ってみせた。MAKIは「最近TAKI本当に英語上手くなったなと思います」とNICHOLASと同様に絶賛していた。BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストが所属するHYBE LABELSの1つであるHYBE LABELS JAPAN初のグローバルグループである&TEAM。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て、EJ・FUMA・K(ケイ)・NICHOLAS(ニコラス)・YUMA(ユウマ)・JO(ジョウ)・HARUA(ハルア)・TAKI・MAKIの9人で2022年9月3日に結成、同年12月7日にDebut EP『First Howling : ME』でデビューを果たした。8月7日に発売された2nd SINGLE『青嵐(Aoarashi)』は、1st SINGLE『五月雨(Samidare)』(5月8日発売)に続いて表現する春夏秋冬を通じて結束する少年たちの物語の第2章となっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】