Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¡¡¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï?
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤¤ç¤¦8Æü¸á¸å4»þ43Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.1¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¸á¸å7»þ15Ê¬¤Ë¼¡¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×(µðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ)¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¿Ì¸»°è¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ÉáÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë±þ¤¸¤¿ËÉºÒÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Ë±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤È¤Ï
¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ±è¤¤¤Ç°Û¾ï¤Ê¸½¾Ý¤ò´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤äÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÅù¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¾ðÊóÌ¾¤Î¸å¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÉÕµ¤µ¤ì¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó(Ä´ººÃæ)¡×Åù¤Î·Á¤Ç¾ðÊóÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤¤ç¤¦8Æü¸á¸å4»þ43Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¤¦¤±¤Æ(¿Ì¸»ÃÏ:Æü¸þÆç(ËÌ°Þ 31.8ÅÙ¡¢Åì·Ð 131.7ÅÙ)¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ:Ìó30kmÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ(¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É):7.1¤È¿äÄê)¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ÎÈ¯½Ð¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£²óÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÈÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ±è¤¤¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¡×¤ÎÎ×»þ²ñ¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢3ÃÊ³¬¤Î¾ðÊó¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó(µðÂçÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ)¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Ë±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÈòÆñ¤ÏÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æüº¢¤«¤é¤ÎÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÎºÆ³ÎÇ§¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£ÆîÉô¤Ï°ú¤Â³¤Í¾¿Ì¤ËÃí°Õ¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÁÛÄê¿Ì¸»°è¤ÏÈ÷¤¨¤ÎºÆ³ÎÇ§¤ò
¤¤¤Þ¡¢ÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÍÉ¤ì¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Í¾¿Ì¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ë°ì½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤¬Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¿Ì¸»°è¤Çµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÄê¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÉ¬¤ºµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤¿ËÉºÒÂÐ±þ¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æî³¤¥È¥é¥Õ±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢1854Ç¯¤Î°ÂÀ¯Åì³¤ÃÏ¿Ì¡¦°ÂÀ¯Æî³¤ÃÏ¿Ì¤¬Ìó32»þ´Ö¤Î´Ö³Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»öÎã¤ä¡¢1944Ç¯¤Î¾¼ÏÂÅìÆî³¤ÃÏ¿Ì¡¦1946Ç¯¤Î¾¼ÏÂÆî³¤ÃÏ¿Ì¤¬Ìó2Ç¯´Ö¤Î´Ö³Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»öÎã¤Ê¤É¡¢»þ´Öº¹¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿»öÎã¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî³¤¥È¥é¥Õ±è¤¤¤Î8»öÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5»öÎã¤ÏÅìÂ¦¡¦À¾Â¦¤ÎÎ¾ÎÎ°è¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¼ã¤·¤¯¤Ï»þ´Öº¹¤ò¤â¤Ã¤ÆÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î»öÎã¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÎÎ°è(¿Ì¸»¤«¤é50Ò°Ê¾å500Ò°ÊÆâ)¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿»öÎã¤Ï¡¢103»öÎãÃæ¡¢7Æü°ÊÆâ¤Ë7»öÎã¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë17»öÎã¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë´í¸±¤òÇ§¼±¤¹¤ë
²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤òËÉ¤°ÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿²¼¼¤Î°ÂÁ´¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¿²¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¡¢²È¶ñ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤äÈòÆñ¾ì¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ä³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤Î´í¸±À¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏÈ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤ëÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¤æ¤ì¤ä¤¹¤µÁ´¹ñ¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¿´¤Å¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼þÊÕÃÏ°è¤Ç²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¿ÌºÒ¤òÇÄ°®¤·¡¢´í¸±°Õ¼±¤òÆüº¢¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èó¾ïÍÑ¥°¥Ã¥º¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë
Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤¿Èó¾ïÍÑ¥°¥Ã¥º¤ò¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¥°¥Ã¥º¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤ä¾ÃÈñ´ü¸Â¤ÏÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈòÆñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤äÄÌ¿®²óÀþ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤¤¤ÁÁá¤¯Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÅÃÓ¼°¤Î¥é¥¸¥ª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ÛµÞ·ÙÊóÊüÁ÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£