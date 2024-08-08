¡Ú¿·³ã¡Û¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤ÎµÜËÜ±Ñ¼£J1½é¥´ー¥ë¡ª¥Áー¥à¤ÏÈØÅÄ¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤â¡Ä½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç¥É¥íー¡Ö²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ8·î7Æü¡¢ºÆ³«¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö2½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Àá¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹4¤Ç²¼°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤Î°ìÀï¡£J1»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡×
¥êー¥°Á°È¾Àï¤Ç¤Ï2－0¤È´°ÇÔ¤·¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¤Î»î¹ç¤Ïº¸´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿µÜËÜ¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤ËµÜËÜ¤¬Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤¤¾¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤ÈºÇ¸å¤ÏÄ¹ÁÒ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¥Úー¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ÏÁ°È¾14Ê¬¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Àþ¤ØÆ°¤½Ð¤·¤¿µÜËÜ¤Ë½©»³¤¬Éâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢µÜËÜ¤ÎÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ÜÀÒ¸å¡¢¤½¤·¤ÆJ1½é¥´ー¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚµÜËÜ±Ñ¼£ Áª¼ê¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¿·³ã¤Ç½é¥´ー¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦·àÅª¤Ê¥´ー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥´ー¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿½©»³¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹¤ÈÃæ±û¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡ª
Áê¼ê¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢µ°Æ»¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤¬¥´ー¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê2－0¤Ë¡£
¥êー¥É¤·¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¸åÈ¾¤âÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥¢¥ë¥Ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¸åÈ¾21Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ãー¥á¥¤¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤«¤é¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤êÆÀÅÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤¿¤â¥¸¥ãー¥á¥¤¥ó¡£Á°²óÂÐÀï¤Ç¤â2ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ó¤¬»î¹ç½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤Ïº£¥·ー¥º¥ó3ÅÙÌÜ¡£»î¹ç¤Î½ª¤ï¤é¤»Êý¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½©»³Íµµª Áª¼ê¡Û
¡Ö¥É¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿»î¹ç¤â¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¥²ー¥à¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼¡Àá¤Ï8·î12Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬FC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾²ÃÈË¼,
Ä¹Ìî,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÇÛÀþ,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
»ûÅÄ²°