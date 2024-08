参考:『ヒロアカ』“ヴィラン”の実写化キャストを妄想してみた トガヒミコ役にハマる俳優は?

8月1日(木)に『インサイド・ヘッド2』、翌2日(金)に『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』と、米日のいずれも人気アニメーションシリーズの新作が公開された8月第1週の動員ランキング。週末3日間の成績では『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が動員60万8500人、興収8億9500万円をあげて1位を奪取。同期間の『インサイド・ヘッド2』の動員は39万8800人、興収は5億3600万円。初日からの4日間の動員57万2800人、興収7億3700万円と比べてみても、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』の優位は揺るがない。

と思いきや、ウィークデイに入ってからは意外にも『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』は伸び悩んでいて、デイリー成績では『インサイド・ヘッド2』、そして週末動員では3位だった公開3週目の『怪盗グルーのミニオン超変身』に続いて3位に沈んでいる。東宝配給、『少年ジャンプ』連載コミック原作のアニメーション作品、夏休み興行と近年の「大化け」する条件が揃ってはいたものの、今回ばかりは2021年8月公開の前作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』の最終興収34億3000万円から倍増、みたいな現象には程遠い状況。原作ファンのシビアな視線によるジャッジということなのだろう。

『インサイド・ヘッド2』と『怪盗グルーのミニオン超変身』、海外アニメ映画のシリーズ作品2作が夏休み興行の後半を牽引する一方で、先週まで上位を賑わせていた『キングダム 大将軍の帰還』、『デッドプール&ウルヴァリン』は予測通り「初動型」であることが明らかに。しかし、初登場でそれよりも下位の8位となったのが、シリーズ作品ではないという意味でこの夏ほとんど唯一の「普通のハリウッド映画大作」、リー・アイザック・チョン監督の『ツイスターズ』だ。8月1日(木)公開となった同作の4日間の動員は10万7800人、興収は1億6100万円。そこまで悪い成績には見えないかもしれないが、夏休みの中のシネコンのスクリーン争奪戦において、この数字はあまりにも弱い。IMAX、4DXなどのラージフォーマット上映映えする作品でもあるが、上映の時間帯や上映回数において早くも冷遇されてしまっている。

この夏は海外のアニメーション映画がそれなりに頑張っているので、これをもって「外国映画の危機」とするのは正確ではないが、実写の外国映画に関しては間違いなく危機に瀕している状況。そんな矢先、9月20日に公開される予定だったジョン・ワッツ監督、ジョージ・クルーニー&ブラッド・ピット主演の『ウルフズ』の日本公開中止のニュースが飛び込んできた。

(文=宇野維正)