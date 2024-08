チェルシーはまたしても生え抜き選手を失う可能性がある。



『The Telegraph』によると、クリスタル・パレスは今夏、チェルシーに所属するDFトレヴォ・チャロバーの獲得を検討しているという。同クラブは主力であるイングランド代表DFマルク・グエイのニューカッスル・ユナイテッド行きに備えて、実績十分なチャロバー獲得を目指すようだ。



現在24歳のチャロバーは8歳からチェルシーに在籍。イプスウィッチ・タウン、ハダースフィールド・タウン、ロリアンへのレンタル移籍を除いて現所属のチェルシーに在籍し続けていた同選手はクラブの愛の強い選手として知られていた。直近の23-24シーズンも前半戦は怪我で出場が叶わなかったものの、復帰後はリーグ戦10試合に先発出場し、終盤の追い上げに大きく貢献するなどクラブへの忠誠心を見せていた。





Shall we talk about this @TrevohChalobah pass? #CFC | #CheWhu pic.twitter.com/Tb1R9NcrWf