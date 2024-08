開業45周年のSHIBUYA109が、2024年に50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション。

キャンペーンのために描き下ろされた、オリジナルビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の館内外に掲出され、コラボグッズやPOP-UP SPACEを展開します☆

『SHIBUYA109×HELLO KITTY SPECIAL COLLABORATION』

期間:2024年8月31日(土)〜2024年9月16日(月・祝)

場所:SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

内容:

1.キャンペーンビジュアル掲出

2.館内の人気ブランドにてオリジナルコラボアイテムを販売

3.『HELLO KITTY FASHION ROOM』オープン

4.豪華ノベルティプレゼント

5.館内スペシャルデコレーション

「SHIBUYA109渋谷店」にて、2024年8月31日〜9月16日までの期間『SHIBUYA109×HELLO KITTY SPECIAL COLLABORATION』を開催。

2024年に50周年を迎えたサンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」が、開業45周年を迎えたSHIBUYA109をお祝いするキャンペーンです!

期間中はキャンペーンのために描き下ろされた、Y2Kスタイルの「ハローキティ」を使用したオリジナルキャンペーンビジュアルをSHIBUYA109渋谷店の館内外に掲出。

また、館内の人気ブランドが制作したオリジナルコラボグッズの先行販売や、期間限定のPOP-UP SPACEを展開します。

さらに、SHIBUYA109渋谷店でしかもらえない豪華オリジナルノベルティ配布やスペシャルフォトスポットも設置し、楽しい企画が盛り沢山です☆

キャンペーンビジュアル掲出

2024年8月31日〜9月16日までの期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ、館内外のさまざまな場所にキャンペーンビジュアルを掲出。

エントランスの大型サイネージや渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなどでは、オリジナルキャンペーン動画を放映します!

館内の人気ブランドにてオリジナルコラボグッズを販売

販売期間:2024年8月31日(土)〜

参加店舗・グッズ:

ABC-MART GRAND STAGE(B1階)

シューズピアスセット(全1種)2,750円(税込)

ANAP(B1階)

HELLO KITTY×ANAPGiRLゲームシャツミニ裏毛(全1種)4,180円(税込)

HELLO KITTY×ANAPGiRLゲームロゴトートバッグ(全1種)2,750円(税込)

FREE‘S MART(2階)

〈HELLO KITTYコラボ〉ラグランロンT(全2種)各7,590円(税込)

MOUSSY(2階)

LIMITED HELLO KITTY POJ(全3種)各8,998円(税込)

LIMITED HELLO KITTY RINGER TSJ(全2種)各7,590円(税込)

ROYAL PARTY(2階)

【HELLO KITTY】スリーブリボンZIPミニワンピース(全2種)各15,400円(税込)

evelyn(3階)

ステッカー(全2種)各500円(税込)

GALET’S(3階)

HELLO KITTYフリルトートバッグ(全2種)各6,490円(税込)

MAJESTIC LEGON(3階)

HELLO KITTY スウェットミニワンピース(全1種)8,800円(税込)

Án MILLE(4階)

HELLO KITTY千鳥ニット(全2種)各7,900円(税込)

HELLO KITTYバニティバッグ(全3種)各11,800円(税込)

SLY(4階)

HELLO KITTY × SLY MINI T/SH(全3種)各6,996円(税込)

HELLO KITTY × SLY CAT BEANIE(全2種)各5,995円(税込)

HELLO KITTY × SLY VELOUR HOODIE(全2種)各9,900円(税込)

HELLO KITTY × SLY VELOUR PT(全2種)各11,990円(税込)

rienda(5階)

HELLO KITTY × rienda カーディガン(全2種)各7,920円(税込)

HELLO KITTY × rienda トートバッグ(全2種)各4,950円(税込)

FIG&VIPER(5階)

HELLO KITTY BIG PO(全2種)各8,965円(税込)

HELLO KITTY ショートPO(全3種)各8,580円(税込)

HELLO KITTY ショートニットTOP(全2種)各8,580円(税込)

PIRALGIRL(5階)

HELLO KITTY バックプリントドルマンパーカー(全1種)9,790円(税込)

one way(6階)

HELLO KITTYプリントオフショルトレーナー(全3種)各6,490円(税込)

HELLO KITTYまみれトレーナー(全2種)各6,490円(税込)

LOBU LOBU(6階 Manon Tokyo内)

エンジェルフリルパーカー(全2種)各13,800円(税込)

エンジェルミニキャンバスバッグ(全2種)各6,980円(税込)

BUBBLES(6階)

【HELLO KITTYコラボ】エンジェルパーカー(全3種)各10,450円(税込)

【HELLO KITTYコラボ】クロップドパーカー(全2種)各10,450円(税込)

【HELLO KITTYコラボ】シャギーニット(全3種)各9,790円(税込)

【HELLO KITTYコラボ】ビジューバッグ(全2種)各9,790円(税込)

SPINNS(7階)

ベロアショートジップパーカー(全3種)各6,589円(税込)

ベロアフレアパンツ(全3種)各4,950円(税込)

ラメボートネックカットソー(全3種)各3,850円(税込)

シャギーモチーフショートニット(全3種)各6,589円(税込)

アームウォーマー(全2種)各2,750円(税込)

シングルビーニー(全2種)各2,420円(税込)

ハンドバッグ(全1種)4,620円(税込)

ステッカー(全3種)各550円(税込)

館内の人気17ブランドでは、「ハローキティ」のオリジナルコラボグッズを先行販売。

いろんな「ハローキティ」グッズが、参加店舗で展開されます☆

気軽に着られる普段着から、ちょっとおしゃれなアパレルグッズまでさまざま。

各ブランドの世界観に「ハローキティ」のテイストを取り入れたグッズが登場します。

長袖トレーナーやフード付きパーカーなど、少し涼しくなるシーズンも活躍しそうなグッズが多数。

バッグやステッカーなどでも、「ハローキティ」グッズを楽しめます。

さらに、参加店舗ではノベルティも用意し、取り扱いグッズを紹介するオリジナルリーフレットの配布も必見です!

※サンプルのため若干の仕様変更が生じる場合があります

※ノベルティの詳細は「4.豪華ノベルティプレゼント」を確認

『HELLO KITTY FASHION ROOM』オープン

POP-UP SPACEイメージ

オープン期間:2024年8月31日(土)〜2024年9月16日(月・祝)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8階

キャンペーンの開催を記念して『HELLO KITTY FASHION ROOM』がオープンします。

キービジュアルのコンセプトは「ハローキティのファッションルーム」

POP-UP SPACEキービジュアル

ディスプレイされたお気に入りの洋服やコスメから、こだわりと「ハローキティ」のかわいらしい世界観を感じられるアートです☆

『HELLO KITTY FASHION ROOM』には、SHIBUYA109渋谷店の人気ブランドと「ハローキティ」のコラボアパレルを展示するほか、グッズを使って写真が撮れるかわいいフォトスポットも用意。

また、期間中は『HELLO KITTY FASHION ROOM』で撮影した写真をSNSに投稿すると、オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンも実施。

オリジナルステッカーイメージ

「#hellokitty50th」または 「#ハローキティ50周年」のタグをつけてSNSに投稿し、画面をスタッフに見せると、オリジナルステッカーがもらえます。!

※ステッカーはなくなり次第終了

豪華ノベルティプレゼント

『SHIBUYA109×HELLO KITTY SPECIAL COLLABORATION』開催を記念して、SHIBUYA109渋谷店限定豪華ノベルティ(非売品)をプレゼント。

コラボグッズを販売する17ブランドの店舗ではアクリルキーホルダーを、館内でのお買い物ではステッカーが先着順でもらえます。

限定アクリルキーホルダープレゼント

限定アクリルキーホルダーイメージ

配布期間:2024年8月31日(土)〜

配布店舗:ABC-MART GRAND STAGE(B1階)/ ANAP(B1階)/FREE‘S MART(2階)/ MOUSSY(2階)/ROYAL PARTY(2階)/ evelyn(3階)/GALET’S(3階)/ MAJESTIC LEGON(3階)/ Án MILLE(4階)/SLY(4階)/ rienda(5階)/FIG&VIPER(5階)/ SPIRALGIRL(5階)/one way(6階)/ LOBU LOBU(6階 Manon Tokyo内)/ BUBBLES(6階)/SPINNS(7階)

※各店舗無くなり次第終了

17ブランドによる、オリジナルコラボグッズを販売する店舗にて、対象商品を購入すると『SHIBUYA109×HELLO KITTY SPECIAL COLLABORATION』限定アクリルキーホルダー(全1種)をプレゼント。

グッズ1点購入ごとに、1つもらえます!

ステッカープレゼント

ステッカーイメージ

配布期間:2024年8月31日(土)〜

対象施設:SHIBUYA109渋谷店

※ノベルティはなくなり次第終了

※1会計につき5枚まで、レシート合算不可

※POP-UP SPACE『HELLO KITTY FASHION ROOM』、一部店舗でのお買い物は対象外

館内でのお買い物、1会計1,000円(税込)ごとに、オリジナルステッカー(全50種・ランダム)をプレゼント。

全50種類のステッカーから、どれか1枚が先着でもらえます☆

館内スペシャルデコレーション

フォトスポット壁面イメージ(一部)

設置期間:2024年8月31日(土)〜2024年9月16日(月・祝)

ミラー装飾設置場所:SHIBUYA109渋谷店 1階階段〜2階階段

「ハローキティ」仕様の、スペシャルデコレーションやフォトスポットが館内に登場。

館内の階段エリアにて「鏡」を使った「ハローキティ」のスペシャル装飾が設置されます!

さらに、階段をデコレーションした、SNSでシェアしたくなるフォトジェニックな空間も展開。

記念撮影したくなる、期間限定のスペシャルデコレーションです☆

ビジュアル掲出のほか、人気ブランドとのコラボグッズやノベルティ配布、フォトスポットも登場。

『SHIBUYA109×HELLO KITTY SPECIAL COLLABORATION』は、2024年8月31日〜2024年9月16日まで開催です!

※すべての内容は予告なく変更となる場合があります

