¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îàº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥¥é¡¼áËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÀèÀ©2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡¡ÄÌ»»23ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê8Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤¬àÎáÏÂ¤Î²øÊªáº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤é2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡2²ó1»à¡¢ÌøÄ®Ã£¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÅö¤¿¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¹ÃÈåÂóÌé¤¬±¦Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤¯¤Ê¤É¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Íî¤Á¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¡¢ÆóÎÝ²£¤òÈ´¤±¤ëÃæÁ°ÆóÎÝÂÇ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÁö¤Îº´Æ£Ä¾¼ù¤â°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¤Ï1ÂÇÀÊÌÜ¤â±¦Á°ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Çº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÌ»»23ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îàº´¡¹ÌÚ¥¥é¡¼á¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£