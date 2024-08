熱戦が続く『第33回夏季オリンピック競技大会』。数々の種目で日本代表選手団の快進撃が伝えられているが、 大会終盤にはまたひとつメダル獲得が有力視される種目が控えている。それが今大会より正式種目となった「ブレイキン」だ。 その期待のほどは、開会式で日本代表チームの旗手をブレイキンの選手が務めたことからも窺える。 「ブレイクダンス」という呼び名でMVやダンスの一部としてこれまで知られてきたこの踊りは、 どのように競技種目として落とし込まれ、「バトル」を繰り広げていくのか。カルチャーのバックグラウンドや各代表選手の見どころ、社会背景についてまでを、日本代表選考大会にジャッジとして携わったプロダンサーのDRAGON(FOUND NATION/KEEP IT REAL/MIGHTY ZULU KINGZ/REAL AKIBA BOYZ)に解説してもらった。

■日本代表4選手はなぜ強い? 音楽の傾向は「クラシック」?

――まずはDRAGONさんのブレイキンにおけるキャリアを教えていただけますか?

DRAGON:ダンスに初めて触れたのは1998年で、2000年からブレイキンを始めました。初めての大きな成果は2005年にオーストラリアで開催された『Dancekool』という2on2の大会で、そこでは優勝しました。また、2002年にはFOUND NATIONというチームを結成し、2008年から海外の大会に出て結果を残し、2013年には『Fluido Jam』というヨーロッパの大きな大会で優勝して。2018年の『BATTLE OF THE YEAR』という世界大会では2位を獲得しました。2023年の『BATTLE OF THE YEAR』ではベスト4までいけて、バトルの結果は悔しかったんですけど、ショーケース(即興で踊るバトルではなく、作り込んだ踊りを観客に披露するショー)ではベストショーの評価をいただきました。

――ひとりのプレイヤーとして、ポップカルチャーの歴史を重ねてきたブレイキンがオリンピック競技に採用されたことについて、率直にどんな思いでしょうか?

DRAGON:もともとアンダーグラウンドなところで活動してきたカルチャーだったので、オリンピックという世界中が注目する大会の競技に採用されたことで、これまでとは比べものにならない数の人たちが興味を持ってくれていることが、すごく嬉しいですね。昔は仲間内の冗談話として「もしオリンピック競技になったら……」みたいなことを言っていたのですが、実際にこの話が持ち上がった当初は、シーンの中でも賛否両論がありました。というのも、シーンの人々が積み上げてきた歴史を横取りされたようにとらえる人もいたんです。ただ、関係者の熱意がシーンの重鎮にも伝わり、現在では協力関係を築けています。ブレイキンは体を酷使するスポーツなので、年齢を重ねると若い頃のような技ができなくなってしまうんです。そうした中で頑張ってきた人たちが、今は大勢からリスペクトしてもらえる状況にある。世界大会で優勝するとブレイカー(ブレイキンを踊るダンサーの総称)たちが注目してくれることはありましたが、もしオリンピックでメダルを獲れば、帰国した際に空港に大勢の方が集まってくれるでしょうし。良い時代になったなと、どの国の選手であってもそう感じていると思います。

――ブレイキンバトルで使用される音楽の傾向やトレンドについて伺えればと思います。オリンピックの場合はもちろん当日の競技開始まで使用される音楽は明らかにされませんが、現在の潮流などはいかがでしょうか?

DRAGON:日本も海外も著作権の問題があるので、やはりDJの方が作ったオリジナルの音源がかかることが多いです。世界レベルの大会でDJをできる方は限られてくるので、ブレイカーの間ではアンセムがあったり、誰がDJを務めるかで音の傾向がわかることが多いです。もちろん、オリンピックでは当日まで使用音源は明らかにされません。ただ、オリンピック予選シリーズ(OQS)や最近の世界大会を見ていると、著作利用を申請しているのか、ジェームス・ブラウンなどのクラシックナンバーがかかることがあって、それらがかかると会場が熱く盛り上がるんですよ。単にビートを取るだけでは少し機械的すぎて盛り上がりに欠けたりもしますが、みんなが知っている曲だからこそ、踊りでどういう音の取り方をするのか、どういう音ハメをするのか、観る側にも楽しみが増えます。

――会場の盛り上がりは、プレイヤー側のパフォーマンスに大きく影響しますか?

DRAGON:もちろんです。一度体験するとやめられなくなりますね。自分が練習してきた技をキメて、会場の雰囲気と一体となって湧く。すべての要素が揃うと、吸収不可能なくらい盛り上がるんです。そうすると、自分がまるでハリウッドスターのような気分になりますし(笑)。それが撮影されてネットで拡散していくと、さらに頑張ろうというモチベーションにも繋がりますね。お客さんの歓声が安心感となって、どんどん良いムーブへ繋がるようになる。逆に練習してきた通りにキメても湧かないと、何かが違っていたのではと不安になったりもします。

――ストリートカルチャーとしてのバトルと大きな大会でのバトルの違いやプレーヤーの心持ちの違いはありますか?

DRAGON:カルチャーとしては、あくまで練習は楽しく、やりたくないときはやらないぐらいでいいという感じですが、オリンピックのような大きな大会になると予選突破の基準も厳しいですし、練習も過酷です。応援してくれる人も関わる人も規模が大きくなるので、ベストなコンディションではない状況でも練習をすることになります。それらを乗り越えてきたのが、今回の4人の代表選手です。そこに関してはカルチャーのB-BOY/B-GIRLたちはみんなリスペクトをしているはずです。

――では、そんな日本代表の4人の方々の特徴や特技について教えてください。

DRAGON:まずShigekix選手。彼は昔からスタミナがすごいです。ラウンドを重ねると、体力的にどうしても動きのキレや完成度は落ちてきてしまうので、ミスを避けるために技のグレードを下げていくのが一般的ですが、彼のスタミナがあればそんな必要はありません。常に最高レベルのものを3ラウンド全部出してくるんですよね。あと彼は、フリーズという踊った後の静止するポーズがわかりやすく、会場の空気を掴みやすいのも有利なポイントです。Shigekix選手が負ける姿は想像できない。メダルは確実に獲ってきてくれると思います。これは彼にとってはプレッシャーになっちゃうかもしれないんですけど(笑)。

――続いては男子のもうひとりの代表である、Hiro10(大能寛飛)選手。

DRAGON:Hiro10くんは、この前のオリンピック予選で出場枠を掴んだ選手です。まだ19歳と若いですが、この1年での成長が本当にエグい。ひとりで海外に行っていろんな大会に出て吸収したり、交流を通じて動きを進化させたりして、常に自分自身を更新し続けています。中でも、彼の得意技であるワンハンドエルボーエアーというパワームーブ(回転系のキメ技)を高クオリティで連続でやってのけるのは、世界でも5人くらいしかいません。しかもバトル中というリスクを伴う局面においてですから。当日、どんな感じになるのか今から楽しみですね。

――この2人が同じグループステージになるとは非常にもったいないですね。

DRAGON:そうなんですよ! ラウンドロビン(総当たり形式)では4人中2人が決勝トーナメントに上がれるのですが、残りの2人も強敵です。サッカーで喩えるならば、ブラジル、ドイツ、日本が同じ組にいる、みたいな状況です。ここですべてを出すくらいの気持ちで頑張ってほしいですね。ここさえ乗り越えれば、メダル獲得は固いと思います。

――B-GIRLのお2人についてもご紹介をお願いします。

DRAGON:AMI(湯浅亜実)選手は手数の多さに加え、トップロック(立ち踊り)の部分やフットワーク(手を着いて踊る足技)など、シルエット一つひとつにB-GIRLとしての立ち振る舞いを常に意識をしているところです。たぶん、本人もこだわってるんじゃないかな。ジェスチャーやアクションも多く、闘争心もすごいので、単に動きを見せたり技を決めるだけでなく、“バトルをしにいく”姿勢を見せてくれるのが魅力です。相手に対してジェスチャーをするのは他のスポーツにはない魅力かもしれません。もちろん、リスペクトがあるからこそのバトルなので、そこで何かドラマが生まれる可能性もありますね。

――そしてAYUMI(福島あゆみ)選手。

DRAGON:まず、この年齢(41歳)でオリンピックの選手に選ばれていること自体が信じられないことです。そして、キャリアがあるからこその手数の多さ。一体どれだけのバリエーションがあるのか、驚くくらいの数を持っています。勝つためのセオリーとして「技を積み重ねていく」という方法がありますが、そこで持っているネタが少ないとどうしても基礎的な動きが続いてしまう。ですが、AYUMI選手の場合は常にオリジナルな動きを畳みかけてくるので、相手の選手からすると厳しい状況に追い込まれると思いますね。

――当日どんな音楽がかかるかわからない中で、自分の技をどんどん乗せていける即応力もあるんですね。

DRAGON:はい。その出し方やまとめ方も上手かったりします。この2人が女子の金、銀の候補です。あとは当日の調子や音楽、動きのチョイス次第ですね。

■B-GIRLは日本選手が圧倒的 サポート体制から覗く各国の姿勢

――ブレイキン日本代表男子のレベルも高いですが、女子はさらにレベルが高いんですね。

DRAGON:世界大会の点数でいうと、日本の女子選手が1~3位までを独占しています。オリンピックは各国2名までという決まりだったので、3位だったRiko(波古梨心)選手が惜しくも落選してしまったのですが、そのくらい日本はレベルが高いです。その他の海外勢が上から下まで20点ぐらいの差があって、そこをどう埋めるか――当然選手たちは技を磨いていると思いますが、ネタの数やスキルの部分にはまだ圧倒的な差があるので、日本選手2人のメダルは確実じゃないかなと。

――女子にそこまでの差が生まれた理由は?

DRAGON:昔から日本のB-GIRLは強いんです。それは、海外と比べて土台作りが早かったからなのかなと思います。昔はあまり男女の区別がなく、女子でもB-BOYバトルに出て戦って、「女子がこなすには難しい」と言われていた技などをどんどん覆していった。そのB-GIRLの完成形が彼女たちだと思います。他の国にもハイレベルなスキルを持っている選手はいますが、見せ方やネタのバランスの取り方において日本選手は群を抜いているのが強さの理由だと感じますね。

――今回のオリンピックでの男子/女子のバトルでの違いや見どころはいかがでしょうか?

DRAGON:男子は技の応酬やキレの良さ、独創性が魅力だと思います。その人の得意な技で戦いに出るので、「本当に人間技なのか?」というようなやりとりが見どころになるのかな、と。女子は、男子に比べて衣装の着飾り方や見せ方へのこだわりがより強い部分があるので、一つひとつの動きが魅力的に映ると思いますね。その中ではもちろんパワームーブも繰り出してくるので、純粋にすごさを楽しんでいただければと思います。

――ジャッジはどのように行われるのでしょうか?

DRAGON:日本代表を決める大会や、強化選手を見つけたりする大会に関わらせていただいた際には、僕も講習を受けまして、それを例に挙げて言うと、1つが「技術」の部分。パワームーブなどダイナミックな技の繰り出しなどへの評価ですね。2つ目が「表現力」で、その人にしかできないオリジナリティや流れ、雰囲気がポイントとなります。3つ目が「構成」で、相手の流れを読んで動きを被せたり、音の取り方のバリエーションの魅せ方などです。この3つが大まかな審査基準で、ここからさらに枝分かれ(オリンピックの採点基準は「技術性」「多様性」「完成度」「独創性」「音楽性」)していきます。そして、それを一瞬で判断するのがジャッジです(※1)。

――ジャッジの方も責任重大ですね。その表現がどれだけ大変かわからなくてはいけないし、リアルタイムで一発本番の中で見極めるスキルが求められるわけですから。

DRAGON:30秒以内に判断を下す必要があるので、ジャッジもプレッシャーだと思います。講習の際も、「なぜこのジャッジだったのか」を明確に説明できるように、終わってから何時間も話し合ったりしていました。国が関わることなので、例えば僕が日本の方に得点を入れた場合、そう判断した明確かつ合理的な理由を説明できなかったら当然ミスジャッジになってしまう。単に自分の母国だからとか感情で入れたのではないか? と、ジャッジミーティングが厳しく行われるのではないでしょうか。

――日本選手が有力視されていますが、他の国の様子はいかがでしょうか?

DRAGON:2005年ぐらいから韓国がどんどん強くなってきていますね。国のサポートが手厚かったり、チームごとにいろんなスポンサーがついていたり、イベントの規模も大きくなっています。ヨーロッパの国々はブレイキンを「芸術」という捉え方をしている関係で国の意識が高く、チームごとに助成金が出ているところもあります。アメリカはカルチャーとして出来上がっているので、ストリートパフォーマーの方がいたり、それで生計を立てていたり、音楽アーティストのバックダンサーオーディションが多かったりして、ブレイキンのイベントも豊富です。

――国ごとにブレイキンの社会的な位置づけやサポートについての思想があり、それを聞くだけでも姿勢が見えてきますね。

DRAGON:あと、オリンピック大国といえば、ロシアと中国。ロシアは元から独創性の質、量がともに高かったところにブレイキンがオリンピック種目になったことで、国が育成に力を入れて、目に見えて変わってきました。ロシアは今大会において出場制限がかかっていることもあり、国内でオリンピックの形式に近い大会を主催して士気を落とさないようにしていますが、今後どういう成長をしてくるか楽しみですね。中国は有力なコーチをどんどんスカウトしています。

――また、ウクライナからも数人出場しますが、これはロシアの文化圏で同様に踊りや体操に力を入れているからでしょうか?

DRAGON:それもあると思います。僕自身、もともとロシアやウクライナのB-BOY/B-GIRLとも仲が良く、一緒にバトルに出場したりしていました。彼らって、基礎力がすごく高いのに遊べているというか、その人にしかできない形の動きが多いんですよね。少しコミカルな雰囲気ではあるけど、そのコミカルのかっこよさをわかっているところが、ロシアやウクライナの強いところです。今回のオリンピック出場選手たちはきっとそういうところもしっかりやってくるので、その辺りがどう評価されるかによって点数の付け方もまた変わってくると思います。ブレイカーはどこの国でも人柄が本当に良くて、著名なダンサーはほとんどみんなが知り合い同士なんですよね。大会後のパーティーも楽しいですし、日本が好きな海外勢も多かったりします。この大会もどうなるのか、そういう意味でもいつもとは違う状況が楽しみではあります。

――このオリンピックでブレイキンに興味を持った方が、この後ブレイキンの文化にハマっていく上でオススメのコンテンツを教えてください。

DRAGON:ダンスバトル、コンテストなどを中心とした「ENTER THE STAGE」というサイトがあります。ここには全国の大会やワークショップが載っているので、近場で開催されるバトルを探して、ぜひ実際に見てもらいたいですね。ビッグなイベントでもローカルなイベントでも楽しさが詰まっているので、生で見るとより楽しさをわかってもらえるのではないかと思います。動画だと「FLAVAJAPAN」というYouTube番組で、バトルや技の解説、バラエティ企画なども行われているので、ブレイキンをさらに楽しんでもらえると思います。あとは、実際にレッスンに体験しに行くのもいいかもしれません。僕のやっているレッスンでも、キッズの子からシニアの方まで年齢関係なく楽しんでいます。そこでの交流もブレイキンならでは。うまくできないというプレイヤーの気持ちに寄り添える先生が多いので、構えることなく楽しんでもらえたらと思います。

また、8月31日には、僕の所属しているFOUND NATION主催の『FOUND NATION 22nd ANNIVERSARY』というダンスイベントが東京・GARDEN新木場FACTORYで開催されます。海外のダンサーの方も呼んだりしていて、お祝いモードで盛り上がれるイベントになっていますので、そちらもご覧になっていただけるとカルチャーとしてのブレイキンを楽しめるはずです。お時間があれば、夏の最後の思い出に足を運んでいただけたらなと思います。

(文・取材=日詰明嘉)