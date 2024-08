スイーツのプロが厳選！ 夏にもおすすめ「チーズケーキ」10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめする、チーズケーキをご紹介。

暑くても食べたくなるケーキと言えば……

暑くてもすっきり食べられる「チーズケーキ」は、夏のケーキの定番とも言えますよね。濃厚なチーズケーキならお酒に合わせて楽しむ、なんていうのもおいしい食べ方のひとつです。今回はスイーツコンシェルジュのはなともさんが、こってりからあっさりまでおすすめの「チーズケーキ」を紹介してくれました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. メゾン・ド・プティ・フール 本店(西馬込)

ヴァッシュ

「ヴァッシュ」637円 出典:八坂牛太さん

はなともさん

大田区仲池上にある「メゾン・ド・プティ・フール本店」は、国内外の有名パティスリーで修業を積んだ、西野之朗氏が手掛ける人気の洋菓子店。同店のチーズケーキ「ヴァッシュ」は、タルト生地にクリームチーズとフロマージュブランのムースを合わせた、シンプルながらも完成度の高い一品。香ばしいタルト生地に濃厚なクリームチーズと爽やかなフロマージュブランが絶妙なバランスです。2種類のチーズを層にしているため、一緒に食べるとそれぞれのおいしさが口の中で溶け合います。実力派パティシエが作るチーズケーキは一味も二味も違いますよ。

外観 出典:Saphoさん

2. パティスリー・パリセヴェイユ(自由が丘)

コム ニューヨーカー

「コム ニューヨーカー」730円 出典:hmd86さん

<店舗情報>◆メゾン・ド・プティ・フール 本店住所 : 東京都大田区仲池上2-27-17TEL : 03-3755-7055

はなともさん

東京を代表するフランス菓子の名店で「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている「パティスリー・パリセヴェイユ」。人気のチーズケーキ「コム ニューヨーカー」は、レモンのコンフィを塗ったスポンジにチーズクリームをのせ、トップにクッキーをトッピングした一品です。メインのチーズクリームは、濃厚ながらもキレがあり、後味さっぱり。レモンの爽やかな酸味と風味がチーズのおいしさを引き立てています。なめらかなクリームチーズにサクサクのクッキーが加われば、もはや言葉にならないおいしさに。全体的にさっぱりとした味わいなので、暑い夏でも食べやすいケーキです。

外観 出典:ueha___sさん

3. プラチノ 上町本店

アンジュ

「アンジュ」573円 出典:yagi-572さん

<店舗情報>◆パティスリー・パリセヴェイユ住所 : 東京都目黒区自由が丘2-14-5 館山ビル 1FTEL : 03-5731-3230

はなともさん

東急世田谷線・上町駅のほど近くにある「プラチノ 上町本店」。同店の看板メニュー「アンジュ」は、フロマージュブランとフレッシュクリームのチーズムースを使用し、生地の中には自家製カシスジャムを入れるなど、こだわりが詰まった一品です。このチーズケーキの最大の特徴は、なんといっても口どけの良さ。口に入れると優しく溶け、それと同時にチーズのコクとカシスジャムの甘酸っぱさが口いっぱいに広がります。良質なフロマージュブランと乳脂肪高めの生クリームを使用しているため、コクと風味が別格です。チーズケーキ好きならこのおいしさに感動すること間違いなし!

ガーゼを開くと真っ白なチーズケーキが 出典:えもやん★スイーツハンターさん

中にはカシスジャム 出典:yagi-572さん

4. アンフィニ(九品仏)

ゆずのチーズケーキ

「ゆずのチーズケーキ」367円 出典:okamo453さん

<店舗情報>◆プラチノ 上町本店住所 : 東京都世田谷区世田谷1-23-6 エクセル世田谷 1FTEL : 03-3439-2791

はなともさん

世田谷区奥沢にある「アンフィニ」は、パリの三つ星レストランなどで修業した金井史章氏が手掛ける人気の洋菓子店。筆者イチオシの「ゆずのチーズケーキ」は、シンプルながらも他にはない唯一無二の味わいです。高知県産のゆずをたっぷり使用したベイクドタイプのチーズケーキで、濃厚ながらも後味はさっぱり。ゆずの爽やかな風味が口いっぱいに広がって、なんだかうれしくなります。ゆずとチーズの相性が良いため、小振りながらも満足感たっぷり。一つ食べたらまた食べたくなること請け合いですよ。

外観 出典:mi-su.まいうさん

5. ラヴィアンレーヴ(梅島)

ベイクドチーズケーキ

「ベイクドチーズケーキ」540円 写真:ジェイムス・オザワ

<店舗情報>◆アンフィニ住所 : 東京都世田谷区奥沢7-18-3 1FTEL : 03-6432-3528

はなともさん

足立区梅島にある人気洋菓子店「ラヴィアンレーヴ」。こちらの「ベイクドチーズケーキ」には、クリームチーズ、マスカルポーネ、フロマージュブランの3種類のチーズを使用しています。味わいは見た目以上にさっぱり。甘さ控えめなため、男性でも食べやすい印象です。また生地の下にはクルミが入っていて、サクサクとした食感が良いアクセントに。3種のチーズをたっぷり使用しているため、一口の満足感がすごいです。濃厚すぎるチーズケーキは苦手……という人にもおすすめですよ。

外観 写真:ジェイムス・オザワ

6. ラ・パティスリー by アマン東京(大手町)

チーズケーキ

「チーズケーキ」900円 出典:ドラノログさん

<店舗情報>◆ラヴィアンレーヴ住所 : 東京都足立区梅島3-6-16TEL : 03-6887-2579

はなともさん

大手町タワー「OOTEMORI」の地下2階にある「ラ・パティスリー by アマン東京」の「チーズケーキ」。カマンベールチーズをブレンドしたクリームチーズに、砕いたカルダモンやクローブなどのスパイスが香るスペキュロスを合わせています。チーズのまろやかさにレモンの爽やかな香りとスペキュロスのスパイスが良いアクセントになって、とにかく絶品。土台に敷いたクラムのサクサク感も心地よく、さすがホテルメイドというクオリティーです。味も風味も個性的なので、一口目のインパクトが余韻として口の中に長く残ります。

内観 出典:su_taさん

7. Equal(幡ヶ谷)

チーズケーキ

「チーズケーキ」650円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆ラ・パティスリー by アマン東京住所 : 東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー OOTEMORI B2FTEL : 03-5224-3339

はなともさん

幡ヶ谷駅から代々木方面に向かって続く、西原商店街の通り沿いにある洋菓子店「Equal(イコール)」。看板メニューの「チーズケーキ」は、連日完売となる大人気商品。2時間かけてじっくり火入れしたチーズケーキは、ベイクドなのにレアな食感で、他にはない究極のなめらかさ。甘みと酸味がバランス良く調和しているので、後味がすっきりしているのも特徴です。クラスト生地の塩味が良いアクセントになっているので最後まで食べ飽きることはありません。ワインとも相性が良さそうなので、お酒が好きな人におすすめですよ。

店舗を広くするためにリニューアル工事中。9月オープンを目指しているそう 出典:ゆめみるこさん

8. クリオロ 本店(小竹向原)

幻のチーズケーキ

「幻のチーズケーキ」580円 出典:一只猫小贱さん

<店舗情報>◆Equal住所 : 東京都渋谷区西原2-26-16TEL : 03-6407-0885

はなともさん

小竹向原にある「クリオロ 本店」は、世界最優秀味覚賞を受賞したフランス人パティシエ、サントス・アントワーヌ氏が手掛ける人気の洋菓子店。同店の大人気メニュー「幻のチーズケーキ」は、フランス産のフレッシュなクリームチーズをたっぷり使用し、しっとり蒸し焼きにしたもの。濃厚なのにふわっと軽い食感で、後味はすっきりしているのが特徴です。トップにのった甘さ控えめの生クリームがチーズのおいしさを引き立てています。見た目はシンプルでも味わいは世界レベル。世界的パティシエが作るチーズケーキをぜひ食べてみてください。

華やかなショーケース 出典:Furphy (ふぁーふぃー ︎)さん

9. 西洋菓子 しろたえ(赤坂見附)

レアチーズケーキ

「レアチーズケーキ」300円 出典:信之2019さん

<店舗情報>◆クリオロ 本店住所 : 東京都板橋区向原3-9-2 サントスビル 1FTEL : 03-3958-7058<店舗情報>◆クリオロ 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒1-23-1 中目黒アリーナ103TEL : 03-5724-3530

はなともさん

赤坂の人気洋菓子店「しろたえ」の看板メニュー「レアチーズケーキ」。創業以来、同じレシピで作られているというレアチーズケーキは、やわらかくなめらかな口どけで、コーヒーや紅茶によく合う味わいです。チーズの爽やかな風味が口の中でふわりと広がり、それと同時に、土台のビスケットの香ばしさが押し寄せてきます。鮮度の高いデンマーク産クリームチーズをたっぷり使用しているため、味と風味が別格です。多い時は1日に500個も出るという大人気商品。東京でおいしいチーズケーキなら、ここは絶対に外せません!

店内ではイートインもできる 出典:いちご☆大好きさん

10. 鎌倉紅谷 伊勢丹新宿店(新宿三丁目)

フロマージュ浮島・YUKI

「フロマージュ浮島・YUKI」2,430円 出典:馬場四丁目さん

<店舗情報>◆西洋菓子 しろたえ住所 : 東京都港区赤坂4-1-4TEL : 03-3586-9039

はなともさん

伊勢丹新宿店の地下1階にある「鎌倉紅谷 伊勢丹新宿店」は「クルミッ子」で知られる「鎌倉紅谷」の新店。伊勢丹新宿店限定の「フロマージュ浮島・YUKI」は、円形状のチーズケーキに名物のクルミッ子をトッピングした一品です。チーズケーキは、雪のような軽さとしっとりなめらかな食感が特徴。ヨーグルトの爽やかさに白餡の優しい甘さが加わって、何とも言えないおいしさです。クルミッ子キャラメルソースの濃厚な甘さが紅谷ならではの味わいを醸し出しています。サクッと香ばしいクルミッ子を絡めて食べれば、おいしさ倍増ですよ。

キャラメルソースをかけて 出典:サカキシンイチロウさん

<店舗情報>◆鎌倉紅谷 伊勢丹新宿店住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店TEL : 03-3352-1111

※価格はすべて税込です。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

