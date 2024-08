BABYMETALのワールドツアーの模様を収録したライブフィルム『BABYMETAL LEGEND ‐ 43 THE MOVIE』より、最新予告映像とセットリストが解禁された。BABYMETALは2023〜24年にかけて世界25ヵ国、98公演を完遂した自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ‐ 2024」を開催。本作は、このワールドツアーの締めくくりとなる沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ‐ 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND ‐ 43」の模様を収めた。シネマスコープによるワイドスクリーン、臨場感あふれる音響により、まるでライブ会場にいるかのように感じられる映画となっている。

BABYMETAL圧巻のパフォーマンスを存分に体感できる全14曲、全編ライブ映像で構成された本作。最新予告映像では、盛り上がり必至の楽曲「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」、メタルの新境地を魅せる「BxMxC」、壮大な世界観と共に魅せる「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」、そしてアンセム的な楽曲「Road of Resistance」といった本編の一部を解禁。そしてBABYMETALと、本作で映画作品初監督を務めるHiroya Brian Nakano、BABYMETALのプロデューサーを務めるKOBAMETALよりコメントが到着。BABYMETALは「『とにかく音響がすごい迫力のある作品!』と映画を観て思いました。私たちも“こんな音もあったんだ”という新しい発見もあり、ファンの方はもちろんこの作品で初めて私たちのライブを観る方にも『BABYMETALのライブ』というものがわかる名刺代わりのような作品になっています。ライブ会場と同じように楽しんでいただけたら嬉しいです。ライブは私たちの生きている証なので、ぜひその姿をスクリーンでご覧ください」とコメント。Hiroya Brian Nakano監督は「お話をいただいたときは私で良いのかと思いましたが、普通のライブ映像ではなく遊びのある映像にしたいとのオファーだったので楽しみつつ編集しました。ドルビーシネマ、ドルビーアトモス、5.1chなど各劇場ごとの楽しみ方があるので音の聞こえ方、映像の見え方も座席選びから楽しんでいただければ幸いです。3人の最高のパフォーマンスと神バンドの素晴らしい演奏を、劇場で体感してください」と言葉を寄せた。KOBAMETALプロデューサーは「うれ43(シーサー)!! たの43(シーサー)!! すばら43(シーサー)!!」としている。セットリストは以下の通り。01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White‐Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. Shanti Shanti Shanti05. MAYA06. BxMxC07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)08. Monochrome09. メギツネ10. ギミチョコ!!11. KARATE12. ヘドバンギャー!!13. メタリ!! (feat. Tom Morello)14. Road of Resistance映画『BABYMETAL LEGEND ‐ 43 THE MOVIE』は、8月23日より全国公開。