8月30日にサザンビーチちがさきにて開催されるaikoのフリーライブ<Love Like Aloha vol.7>の一般申込が、8月8日より開始された。<Love Like Aloha>は、2003年から不定期で行われてきたフリーライブで、コロナ禍を経て約6年ぶりに実現する。入場は無料で、当日サザンビーチちがさきに行けば誰にでも見られるライブなのだが、昨今の酷暑の状況を受け、参加者の負担を軽減するため、今年は事前申し込みという形で整理券を配布する処置が取られた。受付期間は8月12日23時59分までとなっている。

<Love Like Aloha vol.7>

日時:2024年8月30日(金)16:00開場/18:00開演

会場:サザンビーチちがさき

特設サイト:https://www.aiko.com/lla_2024/

『残心残暑』

2024年8月28日(水)発売

予約:https://aiko.lnk.to/16thalbum_CD





初回仕様限定盤B[CD+LIVE DVD](PCCA-15033/税込6,050円)





収録内容

[CD]

01. blue

02. skirt

03. 相思相愛

04. 好きにさせて

05. 鮮やかな街

06. ガラクタ

07. いつ逢えたら

08. blow

09. 願い事日記

10. 星の降る日に

11. アンコール

12. よるのうみ

13. 赤い手で



[Blu-ray/DVD]

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」

セットリスト

01. 飛行機

02. 青空

03. 荒れた唇は恋を失くす

04. アップルパイ

05. 恋のスーパーボール

06. 名のないハート

07. 明日もいつも通りに

08. ばいばーーい

09. 宇宙で息をして

10. もっと

11. 58cm

12. えりあし

13. アタック!24メドレー

14. 星の降る日に

15. キラキラ

16. ねがう夜

17. のぼせ

18. ジェット

19. ストロー



特典映像: Love Like Pop vol.24 behind the scenes

副音声:aiko Commentary

<フリーライブ「Love Like Aloha vol.7」>

日時:2024年8月30日(金)16:00開場/18:00開演

会場:サザンビーチちがさき

特設サイト:https://www.aiko.com/lla_2024/



【早期予約特典】「Love Like Aloha vol.7」、16thアルバム「残心残暑」予約購入者限定抽選申込み

シリアルナンバー配布対象期間:

実店舗:2024年7月9日(火)開店時〜2024年7月31日(水)閉店時まで

※2024年7月9日(火)より前に実店舗でご予約購入の場合の応募券のお渡し方法につきましては、各店舗へお問い合わせください。

受付期間:2024年7月1日(月)〜2024年7月31日(水)23:59

抽選結果確認:2024年8月8日(木)18:00

<aiko Live Tour「Live Like Rock vol.10」>

2024年

10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:00

10月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:30

10月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30

10月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30

11月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

11月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:30

12月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

12月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00



2025年

1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00

1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30

1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30

2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00

2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30

2月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:30

2月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:30

2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)

7,500円(税込)

関連リンク

◆aiko オフィシャルサイト

また、<Love Like Aloha vol.6>より「予告」のライブ映像がaiko official YouTube Channelにて公開された。前回の「Love Like Aloha vol.6」では、サザンビーチちがさきにちなんで、サザンオールスターズのカバーも披露するなど、その日限りのスペシャルなセットリストで、この日集結した3万人以上のファンを魅了した。今回の<Love Like Aloha vol.7>はどのようなセットリストになるのか「予告」のライブ映像を見ながらライブを心待ちにしてほしい。なお、8月28日にはaikoの16枚目となるフルアルバム『残心残暑』がリリースされる。今作は、前作アルバムから約1年半ぶりとなるニューアルバムだ。CDには、劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」の主題歌「相思相愛」や、2023年11月にリリースされたシングル「星の降る日に」、そしてTVアニメ「君は放課後インソムニア」主題歌の「いつ逢えたら」などのシングル表題曲を含む全13曲が収録される。また、初回限定仕様盤には、2024年に開催されたアリーナツアー「Love Like Pop vol.24」から、ツアーのセミファイナルとなった2月17日の横浜アリーナ公演の模様がBlu-ray又はDVDで収録される。販売店舗別オリジナル特典も用意されており、16thアルバム『残心残暑』予約購入すると、先着で販売店舗別オリジナル特典「aikoオリジナルペットボトルホルダー飲んで」がプレゼントされる。