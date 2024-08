【8/10 17:00〜】『GUMI がくぽ ウナ 誕生祭ライブ Lively Paradise 2024』チケット発売中

VOCALOIDのGUMI・神威がくぽ・音街ウナによる、初の本格ライブ『GUMI がくぽ ウナ 誕生祭ライブ Lively Paradise 2024』が開催されます。

💫GUMI がくぽ ウナ 誕生祭ライブ Lively Paradise 2024

配信チケット発売中です❣️❣️

10/10までアーカイブ視聴できます🥰

Live streaming tickets are now on sale❣️❣️

Archive viewing available until October 10thhttps://t.co/i9exr6dajh#ライパラ2024 #GUMI #Megpoid #神威がくぽ #音街ウナ pic.twitter.com/MYB5vU0bl0